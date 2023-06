Polski pucharowicz stracił kluczowego zawodnika. "Historia zatoczyła koło"

Zagłębie Lubin zakończyło sezon 22/23 na dziewiątym miejscu, spokojnie utrzymując się w ekstraklasie. Duża w tym zasługa trenera Waldemara Fornalika, który przyszedł do klubu w trakcie mundialu w Katarze i w drugiej części sezonu przegrał zaledwie pięć z siedemnastu meczów. Po zakończonym sezonie dowiedzieliśmy się, że w Zagłębiu nie będzie już występował Jakub Żubrowski, Jakub Świerczok czy Filip Starzyński. Klubowe władze zdecydowały się wykupić Dawida Kurminowskiego z duńskiego Aarhus za 600 tys. euro. Poznaliśmy kolejny transfer lubinian.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Pucharowicz osłabiony przed eliminacjami. Dąbrowski wrócił do Zagłębia. "Historia zatoczyła koło"

Zagłębie Lubin musiało sprowadzić nowego pomocnika po tym, jak do szwajcarskiego Young Boys Berno przeniósł się Łukasz Łakomy. Klub z Dolnego Śląska zarobił na tej transakcji około dwóch mln euro, co jest jedną z największych kwot uzyskanych przez Zagłębie w historii. O jego następcy w klubie dowiedzieliśmy się jeszcze w momencie, gdy transfer Łakomego nie był dokonany. Lubinianie zadziałali błyskawicznie i ściągnęli swojego wychowanka, Damiana Dąbrowskiego z Pogoni Szczecin.

Dąbrowski podpisał trzyletnią umowę z Zagłębiem, co oznacza, że jest związany ze starym-nowym pracodawcą do czerwca 2026 roku. - Cieszę się, że historia zatoczyła koło. Wracam do domu. Ponownie będę mógł występować przed swoją rodziną i kolegami. To napawa mnie wielką dumą - mówił Dąbrowski po podpisaniu kontraktu. - Damian chciał wrócić do Zagłębia, czując, że może dać drużynie sporo jakości, którą prezentował w ostatnich latach na ligowych boiskach - dodaje Piotr Burlikowski, dyrektor pionu sportowego w Zagłębiu.

Dąbrowski zaczął grać w pierwszym zespole Zagłębia Lubin od stycznia 2010 roku. W rundzie wiosennej sezonu 11/12 był na wypożyczeniu w Górniku Polkowice, a przez cały sezon 12/13 w Cracovii. Klub ze stolicy Małopolski postanowił go wykupić latem 2013 roku za 100 tys. euro, a Dąbrowski grał pod Wawelem aż do 2019 roku. W latach 2019-2022 pomocnik występował w Pogoni Szczecin, stał się jej kapitanem i ponownie zakończył sezon na miejscu gwarantującym udział w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy.