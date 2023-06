Raków idzie jak burza. Ogłosił właśnie kolejny transfer

Pestka ostatnie dziewięć lat spędził w Cracovii, gdzie trafił w 2014 r., gdy miał 16 lat. Lewy obrońca grał w juniorach i rezerwach krakowskiego klubu, a w ostatniej kolejce sezonu 2016/17 zadebiutował w ekstraklasie w meczu z Piastem Gliwice (0:1).

W Cracovii Pestka rozegrał łącznie 93 mecze, w których strzelił sześć goli i miał osiem asyst. 24-latek przebywał w klubie z krótką przerwą na półroczne wypożyczenie do Chrobrego Głogów. Wiosną 2019 r. rozegrał w nim 12 meczów, strzelił jednego gola.

Ostatni sezon nie należał do udanych dla zawodnika, który pełnił funkcję kapitana Cracovii. W sierpniu zeszłego roku w meczu ze Śląskiem Wrocław (1:1) Pestka zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co nie pojawił się na boisku do końca rozgrywek.

Pestka zawodnikiem Rakowa

Piłkarz nie przedłużył wygasającego z końcem czerwca kontraktu i mimo zainteresowania Legii Warszawa oraz Lecha Poznań, podpisał kontrakt z mistrzem Polski - Rakowem Częstochowa. 24-latek podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o dwa lata.

- Bardzo się cieszę, że trafiam do Rakowa. To bardzo ważny moment w mojej karierze. Dotychczas występowałem w jednym klubie, teraz przechodzę do Rakowa. To taki naturalny krok do przodu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny czas dla mnie i dla klubu - powiedział Pestka, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

- Cieszymy się, że Kamil mimo wielu ofert zdecydował się dołączyć do Rakowa. Jest uniwersalnym zawodnikiem, który może występować na pozycji pół-lewego obrońcy oraz na lewym wahadle. Kamil ma za sobą ciężki rok spowodowany kontuzją, ale wierzymy, że warunki, które mu stworzymy, pozwolą mu się odbudować i w pełni zaprezentować swoje umiejętności - dodał dyrektor sportowy Rakowa, Robert Graf.

To już piąty transfer Rakowa przed nowym sezonem. Wcześniej do klubu trafili Łukasz Zwoliński, Maxime Dominguez, Dawid Drachal oraz Tomasz Walczak. Niewykluczone, że niedługo do Rakowa trafi też Kacper Bieszczad.

Sezon 2023/24 Raków zacznie od eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze 1. rundy zostaną rozegrane 11 i 12 lipca, rewanże tydzień później. 15 lipca Raków zagra z Legią o Superpuchar Polski, a tydzień później podejmie Jagiellonię w pierwszej kolejce ekstraklasy.