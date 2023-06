Śląsk może sprzedać gwiazdy i młodą perełkę. Znamy plany transferowe

Fatalny sezon wrocławian miał swoje konsekwencje. Jeszcze w trakcie rundy wiosennej, z klubem pożegnali się trener Ivan Djurdjević i dyrektor sportowy Dariusz Sztylka. Kilka dni temu rada nadzorcza klubu odwołała prezesa Piotra Waśniewskiego, a do tego z klubu odejdzie także dyrektor Akademii Krzysztof Paluszek.

Nowym prezesem został dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej Maciej Potocki, trenerem pozostał Jacek Magiera, który wywalczył ze Śląskiem utrzymanie w końcówce sezonu i przedłużył kontrakt do 2025 roku. Nowego dyrektora akademii wrocławski klub ma zatrudnić do końca czerwca. Z kolei stanowisko dyrektora sportowego Śląska Wrocław przejął 32-letni Czech David Balda, który niedawno w przeszłości pełnił tę rolę w czeskim Baniku Ostrawa, Rakowie Częstochowa oraz słowackiej Senicy.

Prikryl i Furman nie, Wolski być może. Śląsk ma inne priorytety transferowe

To właśnie dyrektor Balda i trener Magiera będą tego lata kluczem do tego, by Śląsk wyglądał pod względem sportowym dużo lepiej niż w zeszłych rozgrywkach, które przyniosły jego kibicom mnóstwo nerwów i innych negatywnych emocji.

Priorytetem dla klubu z Wrocławia latem jest znalezienie stopera i lewego obrońcy/wahadłowego, ale wielkiego wydawania pieniędzy w Śląsku nie będzie. Wrocławski klub ma bazować na zawodnikach, których można ściągnąć za darmo. To nie tyle kwestia wielkich oszczędności co przekonania, że obecnie równie dobrych zawodników można ściągnąć tak samo bez sumy odstępnego, jak i za drobne kwoty typu kilkuset tysięcy złotych.

Na każdą pozycję nowy pion sportowy Śląska ma listę kandydatów, ale priorytetem są dwie. Na liście życzeń wrocławian nie ma Tomasa Prikryla (ostatnio Jagiellonia Białystok) czy Dominik Furman (Wisła Płock). Wszystko dlatego, że pozycję prawego wahadłowego / skrzydłowego oraz środkowego pomocnika we Wrocławiu uznaje się za dobrze obstawione. Więcej szans na angaż w Śląsku ma Rafał Wolski (Wisła Płock), którego kandydatura podoba się Baldzie i Magierze, ale i jego transfer nie jest priorytetem.

Śląsk może sprzedać gwiazdy i młodą perełkę

Plany transferowe Śląska mogą się jeszcze zmienić, jeśli klub sprzeda jedną ze swoich gwiazd - Johna Yeboaha lub Erika Exposito. Za obu wrocławski klub oczekuje siedmiocyfrowe kwoty w euro i w razie otrzymania dobrej oferty nie będzie trzymać Niemca i Hiszpana na siłę. Droższy ma być Yeboah, którym interesują się kluby z najlepszych siedmiu lig europejskich. Exposito z kolei chcą najlepsze kluby w Polsce, w tym mistrz Raków Częstochowa (ale na razie temat ten nie jest gorący), a także kluby z Azji (Chiny, Korea Południowa) i środkowej Europy, biorące udział w europejskich pucharach. Jeśli któryś z nich zostanie sprzedany, Śląsk ma ruszyć na rynek w poszukiwaniu następcy i już ma przygotowane nazwiska potencjalnych kandydatów.

Kilku zawodników, w tym Caye Quintana, mają jeszcze dostać wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu, jednak tu mowa o piłkarzach, z których rezygnuje sam Śląsk. Odejść może także Karol Borys. Młoda perełka Śląska Wrocław ma za sobą bardzo dobre mistrzostwa Europy, dzięki czemu interesuje się nim pół piłkarskiej Europy. Niespełna 17-letniego piłkarza chcą m.in. PSV Eindhoven i AC Milan, z kolei Śląsk chciałby przedłużyć z nim kontrakt, dzięki czemu można by było na nim więcej zarobić.

Drużyna Jacka Magiery wróci do treningów już 19 czerwca, gdy rozpocznie letnie przygotowania do nowego sezonu. Cały okres przygotowawczy Śląsk ma odbyć we Wrocławiu.