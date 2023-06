Zaczął się exodus z Lechii Gdańsk. Długa lista nieobecnych

Lechia Gdańsk w trakcie środowej konferencji prasowej prezesa Zbigniewa Ziemowita Deptuły ogłosiła, że zespół w kolejnym sezonie poprowadzi Szymon Grabowski. Nowy szkoleniowiec już kilka godzin później miał swój pierwszy trening, choć po drodze nie obyło się bez zgrzytów. Kibice i dziennikarze zauważyli jednak, że wśród trenujących zawodników brakowało kilku znanych nazwisk.

Szykują się odejścia z Lechii? Wielcy nieobecni na treningu

Informacje na temat części nieobecnych zawodników przekazał trójmiejski oddział sportowy "Gazety Wyborczej". Miłosz Szczepański - którego gdański klub chce utrzymać w kadrze na kolejny sezon - nie pojawił się na treningu, bo... zabroniła mu tego Warta Poznań. Piłkarz do 30 czerwca jest wypożyczony do poznańskiego klubu. Nie jest też wielką tajemnicą, że on sam chętnie by odszedł z drużyny, która w przyszłym sezonie będzie grać w pierwszej lidze.

Wśród nieobecnych był też Conrado. Brazylijczyk obecnie szykuje się do odejścia. Lechia negocjuje jego transfer z klubem z amerykańskiej MLS. Kevin Friesenbichler ma negocjować odejście z klubu na wolny transfer, a Mario Maloca nie przyjął oferty nowego kontraktu i dostał zgodę na szukanie nowego pracodawcy. Co ciekawe umowa chorwackiego obrońcy niedawno automatycznie się przedłużyła o kolejny sezon. Po spadku z Ekstraklasy Lechia musi jednak szukać cięć i najwyraźniej piłkarz nie zgodził się na obniżkę pensji, choć jeszcze niedawno deklarował, że będzie chciał wrócić z Lechią do Ekstraklasy.

Dziennikarz Interii Maciej Słomiński napisał w mediach społecznościowych, że nie tylko Maloca nie przyjął oferty niższego kontraktu. "Poza Malocą inni zawodnicy również nie przyjęli propozycji nowych, obniżonych kontraktów. A mianowicie jak do tej pory - wszyscy. Sytuacja jest dynamiczna i rozwojowa jak w programach Michała Fajbusiewicza" - napisał dziennikarz.

Marco Terrazzino pożegnał się z kibicami. Klub toczy rozmowy

O powrót do Ekstraklasy z gdańskim klubem na pewno nie powalczy za to Marco Terrazzino. Pomocnik, który w niedawno przeprowadzonym wywiadzie uderzał w trenera Marcina Kaczmarka, już wcześniej znalazł się na liście zawodników, którzy odejdą z klubu. Wieczorem 14 czerwca opublikował na Instagramie wpis, w którym pożegnał się z kibicami Lechii.

"Dziękuję wszystkim za wspólne 2 lata. Dziękuję, że byliście ze mną w dobrych, ale i w trudnych dla mnie chwilach. Gdańsk pozostanie zawsze w moim sercu i mam nadzieje, że za rok będziemy wszyscy cieszyć się z powrotu Lechii do Ekstraklasy, bo… tam jest jej miejsce!" - napisał piłkarz.

W trakcie środowej konferencji prasowej prezes Lechii Zbigniew Ziemowit Deptuła przyznał, że klub prowadzi rozmowy z piłkarzami o obniżeniu kontraktów.

"Musimy mieć świadomość, że nasz budżet jest o połowę niższy. Aby wszystko poukładać, potrzebujemy kręgosłupa drużyny. W tej chwili to jest kwestia dwustronnych rozmów z tymi zawodnikami, którzy mają ważne umowy. Wiemy, że są różne zapytania od innych klubów" - mówił sternik gdańskiego klubu.

Wiadomo, że w przyszłym sezonie w barwach Lechii na pewno nie zobaczymy Rafała Pietrzaka, Flavio Paixao, Jakuba Kałuzińskiego, Kristersa Tobersa, Joela Abu Hanny, Łukasza Zwolińskiego i Marco Terrazzino. Abu Hanna do Lechii był jedynie wypożyczony z Legii Warszawa. Flavio Paixao zakończył karierę, a pozostałym zawodnikom wygasają umowy i klub - lub oni - zdecydowali się ich nie przedłużać. Łukasz Zwoliński jest w najlepszej sytuacji, bo już wiadomo, że zagra w Rakowie Częstochowa, za to Kristersem Tobersem interesują się kluby z tureckiej Superligi.

Odejścia oznaczają też transfery przychodzące. Wczoraj Lechia ogłosiła, że testy medyczne w klubie przejdzie Miłosz Kałahur. To lewy obrońca i wychowanek Lechii, który w ostatnich latach grał na poziomie pierwszej i drugiej ligi. W trakcie konferencji prasowej prezes klubu przyznał też, że obecnie Lechia prowadzi rozmowy z innymi zawodnikami, którzy mają wzmocnić - i odmłodzić - zespół przed grą w pierwszej lidze. Klub już rozpoczął przygotowania i ogłosił przedsezonowych sparingpartnerów. Lechia zagra z Legią Warszawa, Piastem Gliwice, Olimpią Elbląg i Stomilem Olsztyn. Pierwszy mecz na zapleczu Ekstraklasy gdańszczanie rozegrają w drugiej połowie lipca.