Media: Raków finalizuje czwarty transfer. Sprzątnie Warcie piłkarza sprzed nosa

W minionym sezonie Raków Częstochowa został mistrzem Polski. Tym samym zagwarantował sobie udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Rywalizację w europejskich pucharach rozpocznie już od pierwszej rundy i chce skompletować kadrę najszybciej, jak tylko możliwe. Ogłoszono już transfery Łukasza Zwolińskiego, Maxime Domingueza czy Dawida Drachala. W kuluarach mówi się, że do klubu ma dołączyć też Kamil Pestka z Cracovii, który docelowo powinien zastąpić Patryka Kuna. A to nie koniec ruchów Rakowa na rynku.

Raków bliski sprowadzenia Kacpra Bieszczada. Uprzedzili Wartę

Jak donosi Tomasz Włodarczyk z Meczyków, częstochowianie dopinają kolejny transfer. Władze klubu są bliskie pozyskania nowego bramkarza - Kacpra Bieszczada. Golkiper Zagłębia Lubin miałby trafić do Rakowa na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu i byłby jednym z konkurentów Vladana Kovacevicia.

20-latek zanotował kilka przyzwoitych występów w minionym sezonie. Rozegrał 15 meczów w ramach ekstraklasy - w trzech z nich zachował czyste konto. Po raz ostatni na boiskach najwyższej klasy rozgrywkowej pojawił się 30 października 2022 roku w meczu z Cracovią (0:2). Później stracił miejsce pomiędzy słupkami i zaliczył kilka występów na poziomie II ligi. Łącznie w minionym sezonie stracił 44 bramki.

Jego kontrakt z Zagłębiem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Ostatnio bramkarz otrzymał zaproszenie od Fernando Santosa i przebywał w Warszawie na zgrupowaniu seniorskiej reprezentacji. Później rozpoczął przygotowania do nadchodzących sparingów z kadrą U-21. Jak donosi Włodarczyk, golkiperem miała też interesować się Warta Poznań, ale ostatecznie piłkarz wybrał Raków.

Raków dokona też transferów wychodzących

Ewentualne sprowadzenie Bieszczada może oznaczać, że z mistrzami Polski pożegna się inny bramkarz. Mowa o Kacprze Trelowskim, który najprawdopodobniej trafi na wypożyczenie do Stali Mielec. Tym samym 19-latek mógłby zdobyć większe doświadczenie na boiskach ekstraklasy. W minionym sezonie zagrał w najwyżej lidze sześciokrotnie, wpuszczając siedem goli i raz zachowując czyste konto.

To nie koniec transferowej ofensywy Rakowa. Media donoszą też, że do klubu może dołączyć Camilo Mena, który w trakcie rundy wiosennej był wypożyczony do Jagiellonii Białystok. Teraz skrzydłowy wraca do łotewskiej Valmiery, ale Raków negocjuje wypożyczenie z opcją wykupu. Mena zagrał w siedmiu meczach w barwach Jagiellonii, ale nie zanotował choćby jednego gola czy asysty.