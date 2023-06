Poszli na ostro. Dwa polskie kluby wymieniały się "uprzejmościami", ale w końcu "sztama"

Już wcześniej pisaliśmy o przeprosinach Michała Żukowskiego na Twitterze, które były skierowane do kibiców Stomilu. Większościowy udziałowiec olsztyńskiego klubu w swoim poście zarzucił Lechii, że ta ogłosiła nazwisko nowego trenera jeszcze przed dokonaniem zapłaty. To miało przeszkodzić w odpowiednim pożegnaniu dotychczasowego szkoleniowca Stomilu, który dotarł z zespołem do finału baraży o pierwszą ligę.

Szermierka na Twitterze pomiędzy Lechią a Stomilem

Tamtego wpisu nie pozostawił bez odpowiedzi prezes Lechii Zbigniew Ziemowit Deptuła, który w swoich mediach społecznościowych zarzucił Stomilowi brak reakcji na oficjalne pismo wysłane przez Lechię.

"Drogi Stomilu Olsztyn! Nie daliście nam szansy. Wczoraj wysłaliśmy do Was oficjalne pismo, oficjalnym kanałem, odnośnie skorzystania z klauzuli wykupu. Brak reakcji! Uzgodniliśmy z Waszym rzecznikiem godziny publikacji. Mieliście wypuścić o 10.30 info. Tak byście byli pierwsi" - napisał prezes gdańskiego klubu.

"Pomimo braku odpowiedzi na pismo, dokonaliśmy zapłaty. Życzę pomyślności i powodzenia!" - dopisał sternik Lechii w komentarzu do tego wpisu.

Nie minęło nawet pół godziny i swoją odpowiedź zamieścił Michał Żukowski, czyli większościowy udziałowiec Stomilu. Wytoczył on ciężkie działa, bo w swoim wpisie zamieścił... zrzut ekranu z odpowiedzi wysłanej do Lechii we wtorek 13 czerwca o godzinie 23:07.

Czytamy w niej, że jeżeli Lechia dokona przelewu na konto bankowe Stomilu Olsztyn, to klub potwierdzi rozwiązanie kontraktu ze szkoleniowcem. Chwilę później pojawiła się odpowiedź prezesa Lechii, który przekazał, że rozmawiał telefonicznie z Michałem Żukowskim oraz prezesem Stomilu Olsztyn.

"Przed chwilą rozmawiałem z prezesem Stomilu Olsztyn, a wcześniej z Michałem Żukowskim. Wszystko wyjaśnione! Bardzo fajni z Was ludzie! Sztama! Zapraszam do Gdańska! Miło będzie Was poznać osobiście!" - napisał prezes Lechii, a w wiadomości do jednego z pytających kibiców napisał wprost, że pieniądze zostały przelane na konto Stomilu Olsztyn.

Kilka minut później swoją odpowiedź opublikował też Michał Żukowski - "Trudne początki, ale damy radę. Powodzenia w lidze". Wygląda na to, że cała sprawa zakończyła się porozumieniem obu klubów. Kilkanaście minut później w mediach społecznościowych Stomilu Olsztyn pojawiły się podziękowania dla trenera Szymona Grabowskiego wraz z wypowiedziami szkoleniowca dla klubowej strony.

Bitwa zakończona pojednaniem. Lechia rozpoczyna przygotowania

To kolejna sytuacja, gdy Lechia pokazała, że komunikacja u niej szwankuje. Jednak tym razem wszystko skończyło się - ku uciesze kibiców - w miarę bezboleśnie, bo jedynie przepychanką w mediach społecznościowych i Lechia Gdańsk w dniu rozpoczęcia przygotowań do kolejnego sezonu ma nowego szkoleniowca. Szymon Grabowski dostał jasny cel - Lechia musi wrócić do Ekstraklasy. Gdański klub w pierwszej lidze będzie dysponował budżetem 22,5 milionów złotych, czyli jednym z najwyższych, jeżeli nie najwyższym. Kontrakt nowego trenera gdańszczan będzie obowiązywał do czerwca 2025 roku.