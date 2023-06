Znamy terminarz Ekstraklasy na nowy sezon. Hity już od pierwszej kolejki

Ledwie kilka tygodni temu zakończył się sezon 2022/23 w ekstraklasie. W kolejnych dniach trwała walka o uzyskanie awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej, którą pomyślnie zakończyły ŁKS Łódź, Ruch Chorzów oraz Puszcza Niepołomice. Teraz poznaliśmy nowe informacje dotyczące przyszłego sezonu.

Ekstraklasa ogłosiła terminarz na przyszły sezon. Pierwsza kolejka pod koniec lipca

W środę 14 czerwca został opublikowany ramowy terminarz ekstraklasy na sezon 2023/24. W tym sezonie zajdzie jedna znacząca zmiana, wszystkie kolejki zostaną rozegrane w okolicach weekendu (piątek-poniedziałek), nie będzie tych w środku tygodnia. Pierwsza seria gier w nowym sezonie odbędzie się w dniach 21-24 lipca, dokładne daty i godziny zostaną podane po losowaniu II rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy (21 czerwca), w którym rywali poznają Legia Warszawa, Lech Poznań oraz Pogoń Szczecin.

Wiadomo, że pucharowicze (trzy wyżej wspomniane kluby oraz Raków) zagrają na starcie pierwszej kolejki - dwaj w piątek, a dwaj w sobotę. Generalnie liga ponownie idzie im na rękę. - W nowym sezonie, podobnie jak w poprzednich, pucharowicze mają możliwość przełożenia swoich dwóch meczów ligowych, jednego w rundach I-III kwalifikacji europejskich pucharów oraz jednego pomiędzy meczami ostatniej rundy. Ponadto kalendarz jest tak skonstruowany, aby w lipcu i sierpniu uczestnicy rozgrywek UEFA mieli dogodne logistycznie wyjazdy, co powinno pozwolić im lepiej przygotować się do poszczególnych rund kwalifikacji rozgrywek europejskich rozgrywek - powiedział Marcin Stefański, Dyrektor Operacyjny Ekstraklasy S.A.

Podobnie jak w zeszłym sezonie, tak i w najbliższym w 6. kolejce (pomiędzy meczami ostatniej rundy europejskich kwalifikacji), dojdzie do starć pomiędzy pucharowiczami - Lech zagra z Rakowem, a Pogoń z Legią. Jeśli któryś z nich wyrazi chęć przełożenia spotkania, zostanie ono rozegrane 26 września.

Jeśli chodzi o beniaminków, to wszyscy trzej rozpoczną sezon od spotkań wyjazdowych, co liga uczyniła na ich prośbę. Najtrudniejsze zadanie czeka ŁKS, który uda się do Warszawy na mecz z Legią. Ruch zagra w Lubinie z Zagłębiem, a Puszcza w Łodzi z Widzewem.

Runda jesienna sezonu 2023/24 zakończy się w połowie grudnia. Runda wiosenna wystartuje w pierwszej połowie lutego, a zakończy się 25 maja.

Terminarz ekstraklasy w sezonie 2023/24:

Kolejka 1. - 21-24 lipca 2023

Górnik Zabrze - Radomiak Radom

Korona Kielce - Śląsk Wrocław

Legia Warszawa - ŁKS Łódź

Piast Gliwice - Lech Poznań

Raków Częstochowa - Jagiellonia Białystok

Stal Mielec - Cracovia

Warta Poznań - Pogoń Szczecin

Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice

Zagłębie Lubin - Ruch Chorzów

Kolejka 2. - 29 lipca 2023 (orientacyjna data sobotnia)



Cracovia - Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok - Puszcza Niepołomice

Korona Kielce - Raków Częstochowa

Lech Poznań - Radomiak Radom

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź

Ruch Chorzów - ŁKS Łódź

Stal Mielec - Piast Gliwice

Śląsk Wrocław - Zagłębie Lubin

Warta Poznań - Górnik Zabrze

Kolejka 3. - 5 sierpnia 2023

Górnik Zabrze - Piast Gliwice

Jagiellonia Białystok - Widzew Łódź

Legia Warszawa - Ruch Chorzów

ŁKS Łódź - Korona Kielce

Puszcza Niepołomice - Stal Mielec

Radomiak Radom - Cracovia

Raków Częstochowa - Warta Poznań

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin

Zagłębie Lubin - Lech Poznań

Kolejka 4. - 12 sierpnia 2023

Cracovia - Zagłębie Lubin

Korona Kielce - Górnik Zabrze

Lech Poznań - Jagiellonia Białystok

Piast Gliwice - Raków Częstochowa

Pogoń Szczecin - Radomiak Radom

Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa

Stal Mielec - Śląsk Wrocław

Warta Poznań - Ruch Chorzów

Widzew Łódź - ŁKS Łódź

Kolejka 5. - 19 sierpnia 2023

Cracovia - Piast Gliwice

Górnik Zabrze - Widzew Łódź

Legia Warszawa - Korona Kielce

ŁKS Łódź - Pogoń Szczecin

Radomiak Radom - Warta Poznań

Raków Częstochowa - Stal Mielec

Ruch Chorzów - Jagiellonia Białystok

Śląsk Wrocław - Lech Poznań

Zagłębie Lubin - Puszcza Niepołomice

Kolejka 6. - 26 sierpnia 2023

Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze

Korona Kielce - Zagłębie Lubin

Lech Poznań - Raków Częstochowa

Piast Gliwice - Ruch Chorzów

Pogoń Szczecin - Legia Warszawa

Puszcza Niepołomice - ŁKS Łódź

Stal Mielec - Radomiak Radom

Warta Poznań - Cracovia

Widzew Łódź - Śląsk Wrocław

Kolejka 7. - 2 września 2023

Cracovia - Korona Kielce

Lech Poznań - Górnik Zabrze

Legia Warszawa - Widzew Łódź

ŁKS Łódź - Warta Poznań

Radomiak Radom - Piast Gliwice

Raków Częstochowa - Puszcza Niepołomice

Ruch Chorzów - Stal Mielec

Śląsk Wrocław - Jagiellonia Białystok

Zagłębie Lubin - Pogoń Szczecin

Kolejka 8. - 16 września 2023

Górnik Zabrze - Ruch Chorzów

Jagiellonia Białystok - Radomiak Radom

Piast Gliwice - Legia Warszawa

Pogoń Szczecin - Korona Kielce

Puszcza Niepołomice - Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa - ŁKS Łódź

Stal Mielec - Zagłębie Lubin

Warta Poznań - Lech Poznań

Widzew Łódź - Cracovia

Kolejka 9. - 23 września 2023

Cracovia - Pogoń Szczecin

Korona Kielce - Widzew Łódź

Lech Poznań - Stal Mielec

Legia Warszawa - Górnik Zabrze

ŁKS Łódź - Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom - Puszcza Niepołomice

Ruch Chorzów - Raków Częstochowa

Śląsk Wrocław - Piast Gliwice

Zagłębie Lubin - Warta Poznań

Kolejka 10. - 30 września 2023

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa

ŁKS Łódź - Cracovia

Piast Gliwice - Widzew Łódź

Pogoń Szczecin - Lech Poznań

Puszcza Niepołomice - Ruch Chorzów

Raków Częstochowa - Radomiak Radom

Stal Mielec - Korona Kielce

Warta Poznań - Śląsk Wrocław

Kolejka 11. - 7 października 2023

Cracovia - Jagiellonia Białystok

Korona Kielce - Warta Poznań

Lech Poznań - Puszcza Niepołomice

Legia Warszawa - Raków Częstochowa

Radomiak Radom - ŁKS Łódź

Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze

Widzew Łódź - Stal Mielec

Zagłębie Lubin - Piast Gliwice

Kolejka 12. - 21 października 2023

Górnik Zabrze - Raków Częstochowa

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

Lech Poznań - ŁKS Łódź

Piast Gliwice - Pogoń Szczecin

Puszcza Niepołomice - Cracovia

Radomiak Radom - Korona Kielce

Stal Mielec - Warta Poznań

Śląsk Wrocław - Legia Warszawa

Widzew Łódź - Ruch Chorzów

Kolejka 13. - 28 października 2023

Cracovia - Lech Poznań

Korona Kielce - Puszcza Niepołomice

Legia Warszawa - Stal Mielec

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin - Jagiellonia Białystok

Raków Częstochowa - Widzew Łódź

Ruch Chorzów - Śląsk Wrocław

Warta Poznań - Piast Gliwice

Zagłębie Lubin - Radomiak Radom

Kolejka 14. - 4 listopada 2023

Górnik Zabrze - Cracovia

Jagiellonia Białystok - Stal Mielec

Lech Poznań - Ruch Chorzów

Piast Gliwice - Korona Kielce

Puszcza Niepołomice - Pogoń Szczecin

Radomiak Radom - Legia Warszawa

Raków Częstochowa - Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław - ŁKS Łódź

Widzew Łódź - Warta Poznań

Kolejka 15. - 11 listopada 2023

Cracovia - Śląsk Wrocław

Korona Kielce - Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa - Lech Poznań

ŁKS Łódź - Piast Gliwice

Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa

Ruch Chorzów - Radomiak Radom

Stal Mielec - Górnik Zabrze

Warta Poznań - Puszcza Niepołomice

Zagłębie Lubin - Widzew Łódź

Kolejka 16. - 25 listopada 2023

Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice

Lech Poznań - Widzew Łódź

Legia Warszawa - Warta Poznań

ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin - Stal Mielec

Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze

Radomiak Radom - Śląsk Wrocław

Raków Częstochowa - Cracovia

Ruch Chorzów - Korona Kielce

Kolejka 17. - 2 grudnia 2023

Cracovia - Ruch Chorzów

Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin

Korona Kielce - Lech Poznań

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

Stal Mielec - ŁKS Łódź

Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa

Warta Poznań - Jagiellonia Białystok

Widzew Łódź - Radomiak Radom

Zagłębie Lubin - Legia Warszawa

Kolejka 18. - 9 grudnia 2023

Cracovia - Stal Mielec

Jagiellonia Białystok - Raków Częstochowa

Lech Poznań - Piast Gliwice

ŁKS Łódź - Legia Warszawa

Pogoń Szczecin - Warta Poznań

Puszcza Niepołomice - Widzew Łódź

Radomiak Radom - Górnik Zabrze

Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin

Śląsk Wrocław - Korona Kielce

Kolejka 19. - 16 grudnia 2023

Górnik Zabrze - Warta Poznań

Legia Warszawa - Cracovia

ŁKS Łódź - Ruch Chorzów

Piast Gliwice - Stal Mielec

Puszcza Niepołomice - Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom - Lech Poznań

Raków Częstochowa - Korona Kielce

Widzew Łódź - Pogoń Szczecin

Zagłębie Lubin - Śląsk Wrocław

Kolejka 20. - 10 lutego 2024

Cracovia - Radomiak Radom

Korona Kielce - ŁKS Łódź

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

Piast Gliwice - Górnik Zabrze

Pogoń Szczecin - Śląsk Wrocław

Ruch Chorzów - Legia Warszawa

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice

Warta Poznań - Raków Częstochowa

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok

Kolejka 21. - 17 lutego 2024

Górnik Zabrze - Korona Kielce

Jagiellonia Białystok - Lech Poznań

Legia Warszawa - Puszcza Niepołomice

ŁKS Łódź - Widzew Łódź

Radomiak Radom - Pogoń Szczecin

Raków Częstochowa - Piast Gliwice

Ruch Chorzów - Warta Poznań

Śląsk Wrocław - Stal Mielec

Zagłębie Lubin - Cracovia

Kolejka 22. - 24 lutego 2024

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów

Korona Kielce - Legia Warszawa

Lech Poznań - Śląsk Wrocław

Piast Gliwice - Cracovia

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź

Puszcza Niepołomice - Zagłębie Lubin

Stal Mielec - Raków Częstochowa

Warta Poznań - Radomiak Radom

Widzew Łódź - Górnik Zabrze

Kolejka 23. - 2 marca 2024

Cracovia - Warta Poznań

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin

ŁKS Łódź - Puszcza Niepołomice

Radomiak Radom - Stal Mielec

Raków Częstochowa - Lech Poznań

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

Zagłębie Lubin - Korona Kielce

Kolejka 24. - 9 marca 2024

Górnik Zabrze - Lech Poznań

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

Korona Kielce - Cracovia

Piast Gliwice - Radomiak Radom

Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin

Puszcza Niepołomice - Raków Częstochowa

Stal Mielec - Ruch Chorzów

Warta Poznań - ŁKS Łódź

Widzew Łódź - Legia Warszawa

Kolejka 25. - Sobota 16 marca 2024

Cracovia - Widzew Łódź

Korona Kielce - Pogoń Szczecin

Lech Poznań - Warta Poznań

Legia Warszawa - Piast Gliwice

ŁKS Łódź - Raków Częstochowa

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok

Ruch Chorzów - Górnik Zabrze

Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice

Zagłębie Lubin - Stal Mielec

Kolejka 26. - 30 marca 2024

Górnik Zabrze - Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok - ŁKS Łódź

Piast Gliwice - Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin - Cracovia

Puszcza Niepołomice - Radomiak Radom

Raków Częstochowa - Ruch Chorzów

Stal Mielec - Lech Poznań

Warta Poznań - Zagłębie Lubin

Widzew Łódź - Korona Kielce

Kolejka 27. - 6 kwietnia 2024

Cracovia - ŁKS Łódź

Korona Kielce - Stal Mielec

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

Legia Warszawa - Jagiellonia Białystok

Radomiak Radom - Raków Częstochowa

Ruch Chorzów - Puszcza Niepołomice

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

Widzew Łódź - Piast Gliwice

Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze

Kolejka 28. - 13 kwietnia 2024

Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław

Jagiellonia Białystok - Cracovia

ŁKS Łódź - Radomiak Radom

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin

Pogoń Szczecin - Ruch Chorzów

Puszcza Niepołomice - Lech Poznań

Raków Częstochowa - Legia Warszawa

Stal Mielec - Widzew Łódź

Warta Poznań - Korona Kielce

Kolejka 29. - 20 kwietnia 2024

Cracovia - Puszcza Niepołomice

Korona Kielce - Radomiak Radom

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław

ŁKS Łódź - Lech Poznań

Pogoń Szczecin - Piast Gliwice

Raków Częstochowa - Górnik Zabrze

Ruch Chorzów - Widzew Łódź

Warta Poznań - Stal Mielec

Zagłębie Lubin - Jagiellonia Białystok

Kolejka 30. - 27 kwietnia 2024

Górnik Zabrze - ŁKS Łódź

Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin

Lech Poznań - Cracovia

Piast Gliwice - Warta Poznań

Puszcza Niepołomice - Korona Kielce

Radomiak Radom - Zagłębie Lubin

Stal Mielec - Legia Warszawa

Śląsk Wrocław - Ruch Chorzów

Widzew Łódź - Raków Częstochowa

Kolejka 31. - 4 maja 2024

Cracovia - Górnik Zabrze

Korona Kielce - Piast Gliwice

Legia Warszawa - Radomiak Radom

ŁKS Łódź - Śląsk Wrocław

Pogoń Szczecin - Puszcza Niepołomice

Ruch Chorzów - Lech Poznań

Stal Mielec - Jagiellonia Białystok

Warta Poznań - Widzew Łódź

Zagłębie Lubin - Raków Częstochowa

Kolejka 32. - 11 maja 2024

Górnik Zabrze - Stal Mielec

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Lech Poznań - Legia Warszawa

Piast Gliwice - ŁKS Łódź

Puszcza Niepołomice - Warta Poznań

Radomiak Radom - Ruch Chorzów

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław - Cracovia

Widzew Łódź - Zagłębie Lubin

Kolejka 33. - 18 maja 2024

Cracovia - Raków Częstochowa

Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice

Korona Kielce - Ruch Chorzów

Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok

Stal Mielec - Pogoń Szczecin

Śląsk Wrocław - Radomiak Radom

Warta Poznań - Legia Warszawa

Widzew Łódź - Lech Poznań

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

Kolejka 34. - 25 maja 2024