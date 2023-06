Widzew chciał gwiazdora Wisły Kraków. Szybko zrezygnował, gdy zobaczył jego zarobki

Luis Fernandez do Wisły Kraków trafił w styczniu 2022 roku z Khor Fakkan ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Z zespołem spadł z ekstraklasy, w której zagrał dziewięć razy i strzelił trzy gole. Pozostał w zespole na rozgrywki pierwszej ligi, w której spisywał się kapitalnie. Rozegrał w niej 29 meczów, strzelił 20 goli i zaliczył siedem asyst. Swoją postawą wzbudził zainteresowanie wielu klubów z polskiej elity.

Luis Fernandez mógł trafić do Widzewa Łódź, ale zarabia krocie. "Byliśmy zainteresowani"

Hiszpański napastnik był łączony m.in. z ŁKS-em Łódź, Lechem Poznań i Widzewem Łódź. Wydaje się jednak, że do ostatniego z klubów nie trafi ze względu na... swoją pensję. Zdradził to były prezes Mateusz Dróżdż w programie "Tetrycy" na kanale Goal.com.

- Byliśmy zainteresowani Luisem Fernandezem. Ale jak zobaczyłem, ile zarabia w 1. lidze, pomyślałem: to jest niemożliwe. Niemożliwe - przyznał były szef Widzewa. Łukasz Olkiewicz i Leszek Milewski chcieli dowiedzieć się, ile faktycznie zarabia Fernandez i zapytali: "120 tysięcy?".

- Bardzo ciepło - usłyszeli. Oznacza to, że pensja Hiszpana robiłaby wrażenie nawet na boiskach ekstraklasy, a przecież grał tylko na jej zapleczu. Wisła Kraków przegrała 1:4 z Puszczą Niepołomice w półfinale baraży i pozostanie na drugim poziomie rozgrywkowym jeszcze przynajmniej przez rok. Kontrakt Fernandeza wygasa 30 czerwca i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony.

Pensje w polskiej piłce z roku na rok rosną i Dróżdż przyznał, że na wielkie pensje mogą liczyć również młodzieżowcy. To właśnie oni szczególnie obciążali budżet Widzewa. - Na rynku jest dom wariatów, jeśli chodzi o młodzieżowców i ich wynagrodzenie. To kwoty koło 60 tysięcy złotych miesięcznie. W Widzewie to byłyby najwyższe kontrakty w drużynie - podsumował.