Rzeźniczak wywołał burzę jednym wpisem. Tak podsumował byłą partnerkę

Jakub Rzeźniczak znany jest nie tylko z występów na piłkarskim boisku, ale i burzliwego życia towarzyskiego. Ma na koncie liczne romanse, które nie zawsze kończyły się dobrze. W 2021 r. rozstał się z Magdaleną Stępień, która była z nim w ciąży. Powodem był romans Rzeźniczaka z obecną żoną - Pauliną. Teraz obrońca znów wywołał zamieszanie, publikując w sieci wpis skierowany do jednej z byłych partnerek.

Jakub Rzeźniczak atakuje byłą partnerkę

We wtorek odbyła się rozprawa pomiędzy byłą partnerką Rzeźniczaka Eweliną Taraszkiewicz (z którą piłkarz ma dziecko) a Pauliną Rzeźniczak. Żona piłkarza została oskarżona o zniesławienie, po tym jak na Instagramie napisała o Taraszkiewicz: "Poznali się [z Rzeźniczakiem], jak była prostytutką. Dostaje cztery tysiące alimentów. Nie chciałam, ale musiałam" - napisała. Później żona Rzeźniczaka stwierdziła, że ktoś włamał się jej na konto, a wpis został usunięty. Portal Jastrząb Post doniósł, że Paulina Rzeźniczak nie pojawiła się na rozprawie.

Pod wpisem wielu użytkowników odniosło się do sprawy, ale nie tylko. "No, faktycznie śliczna ta Ewelinka" - brzmi jeden z komentarzy. Do dyskusji włączył się Jakub Rzeźniczak, atakując byłą partnerkę. "Instagram vs Rzeczywistość polecam" - napisał.

Piłkarz został bardzo skrytykowany za te słowa i wytknięto mu, że skoro byli razem, to Taraszkiewicz musiała mu się podobać. W podobnym tonie głos zabrała również sama zainteresowana. "Jakoś Ci od sierpnia 2016 do grudnia ta rzeczywistość nie przeszkadzała" - wytknęła. "A co ma jedno do drugiego? Ja nigdy złego słowa na jej temat nie powiedziałem w mediach, ona non stop źle mówi o mnie. To ma działać w jedna stronę?" - odpowiedział Rzeźniczak. W sekcji komentarzy jeszcze wielokrotnie dyskutował z internautami i wchodził z nimi w utarczki słowne.

Jakub Rzeźniczak spadł z Wisłą Płock z ekstraklasy

W minionym sezonie Rzeźniczak pojawił się na boisku w 25 meczach. Z pewnością nie uzna jednak rozgrywek za udane, ponieważ jego Wisła Płock spadła z ekstraklasy. - Jestem zły, jest mi przykro. Gram w piłkę 20 lat, a jest to najtrudniejszy moment w mojej karierze - powiedział zawodnik, cytowany przez portal sport.tvp.pl.