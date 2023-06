Po czterech latach dostał powołanie do kadry. Odmówił. "Wakacje"

W zakończonym sezonie ekstraklasy Jauhienij Szykauka wystąpił w 31 spotkaniach Korony Kielce, w których strzelił sześć bramek i zanotował jedną asystę. Białoruski napastnik początkowo był tylko rezerwowym, ale w drugiej części sezonu przebił się do pierwszego składu i wszystkie sześć bramek zdobył właśnie w rundzie wiosennej, którą Korona zakończyła na 13. miejscu w tabeli.

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski ujawnia: Już nikt mi tego nie zabierze

Exodus w Lechii Gdańsk. Piłkarze odchodzą hurtem

Zawodnik Korony Kielce nie udał się na zgrupowanie, bo miał wykupione bilety na wakacje

Dobra gra Szykauka w drugiej części rozgrywek miała sprawić, że został on dostrzeżony w Białorusi. Szczegóły tej sprawy przedstawił tamtejszy dziennikarz, Jarosław Pisarenka, cytowany przez portal Tribuna. - Według moich informacji Jauhienij Szykauka został powołany do reprezentacji Białorusi. Zawodnik przebił się w Koronie, z którą podpisał nowy, dwuletni kontrakt [do czerwca 2025 roku - przyp. red.].

- Selekcjoner kadry często narzekał, że nie ma napastnika, a teraz powołał Szykaukę. Jednak piłkarz nie udał się na zgrupowanie. Faktem jest, że dowiedział się o powołaniu w ostatniej chwili i nie skorzystał z niego, bo miał już wykupione bilety na wakacje. Myślę, że i tak Szykauka nie udałby się na kadrę, nawet nie mając zaplanowanego urlopu. Jak to wszystko brzmi - jeśli jednak pominiemy kontekst, to piłkarz odmawia wyjazdu na zgrupowanie, bo ma zaplanowane wakacje - dodawał Pisarenka.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Kolejny "bezdomny" klub w ekstraklasie? Żarty się skończyły. "Mamy dość"

Chociaż rosyjskie kluby i reprezentacja nie występują w rozgrywkach UEFA i FIFA po agresja na Ukrainę, to inaczej jest z białoruskimi. Te mogę grać, ale na neutralnych boiskach. I tak Białoruś występuje w eliminacjach do Euro 2024, a w czerwcu rozegra spotkania z reprezentacjami Izraela i Kosowa.

Jauhienij Szykauka wystąpił dotychczas w dwóch meczach kadry narodowej. Ostatni raz miał miejsce w czerwcu 2019 roku przeciwko Irlandii Północnej.