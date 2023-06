Wiemy, kiedy Pogoń Szczecin rozpocznie przygotowania do LKE. Mocni sparingpartnerzy

Od kilku lat Pogoń Szczecin jest czołowym klubem w Polsce. Mimo bardzo dobrych ostatnich miesięcy "Portowcy" minimalnie przegrali rywalizację o miejsce na podium z Lechem Poznań i finalnie zajęli czwarte miejsce w zakończonym niedawno sezonie ekstraklasy. Pogoń już w następnym tygodniu rozpocznie przygotowania do rywalizacji w Lidze Konferencji Europy.

Pogoń Szczecin w przyszłym tygodniu rozpocznie przygotowania do LKE. Rozegra dwa sparingi z zagranicznymi zespołami

Jak poinformowano na oficjalnej stronie internetowej klubu, Pogoń rozpocznie przygotowania już w poniedziałek 19 czerwca. Najpierw piłkarzy czekają testy medyczne, a na boisko powrócą 20 czerwca. Cztery dni później rozegrają pierwszy sparing, w którym zmierzą się z pierwszoligową Chojniczanką Chojnice.

Później wyjadą na zgrupowanie do Opalenicy, gdzie rozegrają trzy gry kontrolne. Najpierw 29 czerwca zagrają z mistrzem Rumunii Farulem Konstanca, a trzy dni później z nieustalonym jeszcze rywalem (możliwe, że będzie to gra wewnętrzna). Ostatni mecz podczas obozu odbędzie się 5 lipca, kiedy spotkają się na boisku z Wartą Poznań. Następnie piłkarze Jensa Gustafssona pojadą do niemieckiego Neuruppin, gdzie sprawdzą swoją umiejętności w konfrontacji z Hansą Rostock. Występująca w drugiej Bundeslidze drużyna zakończyła ostatni sezon na 13. miejscu w tabeli.

Najbliższe zmagania w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy będą dla szczecińskiego klubu już trzecimi z rzędu. W sezonie 2021/22 odpadł on w drugiej rundzie kwalifikacji, kiedy okazał się gorszy od chorwackiego Osijeku, natomiast w ubiegłym sezonie dość wyraźnie uległ duńskiemu Broendby.