Oficjalnie. Widzew dokonał pierwszego transferu. To młodzieżowy reprezentant kraju

Widzew Łódź był jedną z rewelacji poprzedniego sezonu, szczególnie w rundzie jesiennej, gdzie długo znajdował się w czołówce ekstraklasy. Ostatecznie zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia obniżył loty na wiosnę i zdołał się utrzymać, zajmując 12. miejsce na koniec rozgrywek. Dodatkowo doszło do zmian we władzach Widzewa, ponieważ decyzją właściciela Tomasza Stamirowskiego oraz rady nadzorczej funkcję prezesa przestał pełnić Mateusz Dróżdż, a jego miejsce zajął Michał Rydz. Teraz klub potwierdził pierwszy transfer przed rozgrywkami 23/24.

Widzew Łódź sprowadził młodzieżowego reprezentanta Polski. "Wielka sprawa"

O możliwym transferze Dawida Tkacza pisaliśmy na Sport.pl w poniedziałek 12 czerwca. Pomocnik Górnika Łęczna zdecydował się na dołączenie do Widzewa Łódź. Mimo wygasającego kontraktu z końcem czerwca Widzew będzie musiał zapłacić ekwiwalent za wyszkolenie 18-latka w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Przy dokonaniu tego ruchu pomógł też fakt, że Tkacz przechodzi rehabilitację po kontuzji kolana w klinice profesora Domżalskiego Sporto w Łodzi, z którą współpracuje Widzew.

Zespół prowadzony przez Janusza Niedźwiedzia oficjalnie ogłosił ten transfer dzień później. Tkacz podpisał kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. - To dla mnie wielka sprawa, że trafiłem do tak wielkiego klubu. Widzew to duży klub z bogatą historią i wspaniałymi kibicami. Cieszę się, że dostałem szansę i będę mógł występować tutaj na stadionie - mówił pomocnik tuż po ogłoszeniu transferu. Z kolei Tomasz Wichniarek, dyrektor sportowy Widzewa stwierdził wprost, że celem klubu w letnim oknie jest ściąganie zawodników ze statusem młodzieżowca.

Dawid Tkacz był związany od początku kariery z Górnikiem Łęczna. W tym sezonie zagrał w 35 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył pięć bramek i zanotował jedną asystę. Obecnie Tkacz jest reprezentantem Polski do lat 18 i w tej kategorii wiekowej, prowadzonej przez Wojciecha Kobeszko, zagrał już dwa spotkania.