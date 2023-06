Jeszcze jeden Polak w Lidze Mistrzów? Trzeci najdroższy transfer w historii klubu

Zagłębie Lubin utrzymało się w ekstraklasie i zakończyło sezon na dziewiątym miejscu. Spora w tym zasługa Waldemara Fornalika, który objął drużynę pod koniec listopada zeszłego roku i przegrał tylko pięć z siedemnastu meczów w sezonie. Pewne jest, że w przyszłym sezonie w barwach Zagłębia nie będzie występował m.in. Filip Starzyński, Sasa Zivec, Jakub Żubrowski czy Mateusz Bartolewski. Do tego grona niebawem dołączy Łukasz Łakomy, o czym jako pierwszy informował portal mkszaglebie.pl.

Wiadomo, ile Zagłębie Lubin zarobi na Łakomym. Jedna z największych sprzedaży w historii

Pierwsze plotki o odejściu Łukasza Łakomego do Young Boys Berno pojawiły się w poniedziałek 12 czerwca. Wówczas można było przeczytać, że jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to ten transfer dojdzie do skutku. Pomocnik przeszedł we wtorek 13 czerwca testy medyczne i niebawem dołączy do zespołu mistrza Szwajcarii. Ile na tym zarobi Zagłębie Lubin? Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej" podaje, że mowa o dwóch milionach euro. Warto dodać, że kontrakt Łakomego wygasał z końcem czerwca przyszłego roku.

Łakomy jednak nie będzie najdrożej sprzedanym piłkarzem w historii Zagłębia Lubin. Obecny rekord należy do Bartosza Białka, który w sierpniu 2020 roku odszedł do Wolfsburga za pięć milionów euro. Drugie miejsce na tej liście należy do Jarosław Jach - obrońca przenosił się w styczniu 2018 roku do Crystal Palace za około trzy miliony euro. Łakomy będzie ex-aequo z Filipem Jagiełło, który trafiał do Genoi w styczniu 2019 roku za dwa miliony euro.

Istnieje spore prawdopodobieństwo, że Łakomy zagra z nowym zespołem w Lidze Mistrzów. Dzięki zdobyciu mistrzostwa kraju Young Boys Berno ma zapewniony udział w eliminacjach w fazie play-off, więc będzie miał do rozegrania jeden dwumecz. W przypadku niepowodzenia Szwajcarzy zagrają w fazie grupowej Ligi Europy. Prawdopodobnie Łakomy będzie rywalizował o miejsce w składzie na pozycji defensywnego pomocnika ze Szwajcarem Sandro Lauperem i Senegalczykiem Cheikhem Niasse.