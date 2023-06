Media: "Polski Gerrard" trafi do ligi szwajcarskiej. Niedawno grali w Lidze Mistrzów

Zagłębie Lubin zdołało się bez większych problemów utrzymać w ekstraklasie. Zespół prowadzony przez Waldemara Fornalika zajął dziewiąte miejsce z 45 punktami i miał spory zapas nad strefą spadkową. Klub z Dolnego Śląska przejdzie spore zmiany przed nowymi rozgrywkami, ponieważ w nim nie wystąpi już Jakub Świerczok, Sasa Zivec, Filip Starzyński, Jakub Żubrowski i Mateusz Bartolewski. Wiele wskazuje na to, że do tego grona dołączy jeden z podstawowych piłkarzy Zagłębia, mający wciąż ważną umowę.

Zagłębie traci jednego z czołowych zawodników. Może zagrać w Lidze Mistrzów

Portal mkszaglebie.pl poinformował, że Łukasz Łakomy odejdzie z Zagłębia Lubin. Pomocnik ma odejść do Young Boys Berno, które zakończyło sezon z mistrzostwem Szwajcarii. Jeśli nie stanie się nic nieprzewidzianego, to ten transfer stanie się faktem. Portal meczyki.pl uzupełnia, że do testów medycznych Łakomego dojdzie we wtorek 13 czerwca. Jego następcą w Lubinie ma zostać Damian Dąbrowski z Pogoni Szczecin.

Young Boys zdobyło 16. mistrzostwo Szwajcarii ze sporą przewagą nad resztą stawki. To klub, który regularnie gra w eliminacjach europejskich pucharów. Ostatnio awansował do fazy grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 21/22. Tam zajął ostatnie miejsce w grupie, tuż za Manchesterem United, Villarrealem oraz Atalantą Bergamo. W rozgrywkach 22/23 walczył o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ale w decydującej rundzie przegrał dwumecz z Anderlechtem Bruksela. W nowym sezonie ma już pewny udział w play-offach o Ligę Mistrzów.

To polski Steven Gerrard. Mógł odejść z Zagłębia zdecydowanie wcześniej

Łakomy trafił do Zagłębia Lubin w styczniu 2021 roku po odejściu z Legii Warszawa. Na ten krok był zdecydowany już kilka miesięcy przed dopięciem transferu. W Legii był określany przez Rafała Gębarskiego, ówczesnego trenera w juniorach, "polskim Stevenem Gerrardem". - Chodziło mu o moje cechy charakteru i sposób rozwiązywania sytuacji na boisku. To było bardzo miłe i mocno mnie nakręciło - tłumaczył piłkarz w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Łakomy zagrał w 35 meczach tego sezonu, w których strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Warto dodać, że jego kontrakt z Zagłębiem wygasa w czerwcu przyszłego roku. W ostatnich miesiącach mówiło się o możliwym odejściu do holenderskiego Go Ahead Eagles lub jednego z zespołów grających w Major League Soccer. Teraz ostatecznie pada na Szwajcarię.