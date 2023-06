Media: Jest zastępca Mladenovicia w Legii. Przyjdzie z silnej europejskiej ligi

Legia Warszawa po roku przerwy powróciła na ligowe podium i zakończyła sezon z wicemistrzostwem Polski. Zespół ze stolicy musiał jedynie uznać wyższość Rakowa Częstochowa. Drużyna już przygotowuje się do startu kolejnego sezonu, a w mediach pojawiły się doniesienia na temat potencjalnego wzmocnienia.

Legia może sięgnąć po obrońcę z hiszpańskiej ligi

Według hiszpańskiego portalu aupaalba.es szeregi Legii może wzmocnić Julio Alonso. 24-letni Hiszpan obecnie jest zawodnikiem Albacete, występującego w drugiej lidze hiszpańskiej. Kontrakt piłkarza wygasa 30 czerwca tego roku, co otwiera szansę na sprowadzenie go do Warszawy.

Sprowadzenie lewego obrońcy mogłoby załatać dziurę po Filipie Mladenoviciu. Serb przyjął bowiem ofertę greckiego Panathinaikosu Ateny, który już w najbliższym czasie ma oficjalnie ogłosić pozyskanie 21-latka.

Alonso spędził w Albacete ostatnie dwa lata. W poprzednim sezonie zaprezentował się w 37 spotkaniach ligowych, w których zanotował trzy asysty. Łącznie rozegrał w barwach hiszpańskiego drugoligowca 74 mecze, w których zaliczył jedno trafienie i popisał się siedmioma końcowymi podaniami. Albacete zakończyło rozgrywki II ligi na szóstym miejscu i miało szansę na awans do Primera Division, jednak odpadło już w pierwszej rundzie baraży.

Legia Warszawa w poprzednim sezonie zgromadziła 66 punktów, czyli o dziewięć mniej niż Raków Częstochowa (75 pkt). Zespół ze stolicy wywalczył tym samym prawo udziału w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy. Ligowe podium uzupełnił Lech Poznań (61 pkt).