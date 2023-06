Raków wycenił swoją gwiazdą. Grubo. To może być transferowy rekord

Raków Częstochowa w minionym sezonie został po raz pierwszy w historii mistrzem Polski. "Medaliki" wyraźnie zdystansowały resztę stawki, a bardzo duży udział w tym miał Vladan Kovacević. Bramkarz urodzony w Bośni i Hercegowinie, który na początku zmienił obywatelstwo na serbskie, rozegrał w lidze 28 spotkań, w których aż 16 razy zachowywał czyste konto. Nic dziwnego, że zwrócił dzięki temu na siebie uwagę zagranicznych klubów.

Vladan Kovacević może odejść z Rakowa Częstochowa. Klub podyktował za niego wysoką cenę

Jak podaje portal Weszło, Kovacević może pożegnać się w najbliższych miesiącach z Rakowem. Zdaniem źródła ma do tego dojść po zakończeniu eliminacji do europejskich pucharów. Zatem Serb pomógłby jeszcze zespołowi w walce o Ligę Mistrzów. Mistrzowie Polski mieli ponoć wyznaczyć za swojego bramkarza wysoką cenę. Potencjalny chętny będzie musiał za niego ofertę przekraczającą sześć-siedem milionów euro.

Sprzedaż Kovacevicia za taką kwotę byłoby najdroższym transferem wychodzącym w historii Rakowa, a także jednym z siedmiu w historii ekstraklasy. Najdroższym według portalu Transfemarkt pozostają ex aequo sprzedaże Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin i Jakuba Modera z Lecha Poznań do Brighton za 11 milionów euro. Z kolei najdrożej sprzedanym bramkarzem jest jak na razie Radosław Majecki, który odszedł z Legii Warszawa do AS Monaco za siedem milionów euro.

Duży zarobek Rakowa na sprzedaży Serba wydaje się jak najbardziej prawdopodobny. Wystarczy podkreślić, że już w zeszłym roku interesowała się nim Benfica Lizbona, a zimą pojawiały się pogłoski o transferze do Montpellier. Zdaniem portalu Weszło klub ma już ewentualnego następcę bramkarza.

Wybór padł na Leopolda Wahlstedta. Szwed mierzący 190 centymetrów wzrostu od początku 2019 roku występuje w Norwegii. Najpierw bronił barw Arendalu Fotball, a następnie trafił do Odds BK. W jego barwach rozegrał do tej pory 61 meczów. Ma na swoim koncie także jeden występ w reprezentacji Szwecji. Gdyby dołączył do "Medalików" wówczas miałby rywalizować o miejsce między słupkami z Kacprem Trelowskim.