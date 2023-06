Była gwiazda ekstraklasy chce wrócić do Polski. "Kilka klubów szuka na tę pozycję"

Andre Martins reprezentował barwy Legii Warszawa przez blisko cztery lata. Przybył do klubu we wrześniu 2018 roku, kiedy zakończył współpracę z Olympiakosem. Przez większość czasu przy Łazienkowskiej był pierwszoplanową postacią zespołu. W styczniu ubiegłego roku postanowił odejść i przeniósł się do Izraela, a konkretniej Hapoelu Beer Szewa. Okazuje się, że pomocnik chciałby powrócić do Polski.

Andre Martins chce wrócić do Polski. "Kilka klubów szuka na tę pozycję"

Portugalski piłkarz jest związany z wicemistrzem Izraela do końca czerwca 2023 roku i nic nie wskazuje na to, że przedłuży kontrakt. Według Piotra Koźmińskiego 33-latek ma rzekomo rozważać powrót do Polski. - Wiem, że chętnie wróciłby do polskiej ekstraklasy. Kilka klubów szuka na tę pozycję. Nie wiem, czy to nastąpi, natomiast słyszę, że taka opcja istnieje - zakomunikował w programie "Okno Transferowe".

Dziennikarz zaznacza jednak, że były zawodnik m.in. Sportingu Lizbona musiałby zejść ze swojej marży, ponieważ żaden polski klub nie będzie w stanie zagwarantować mu takiego wynagrodzenia, jakie miał w Legii.

- Piłkarz dobrze wspomina występy w Polsce, dlatego być może będzie powrót. Chociaż tutaj pewnie te warunki finansowe, które miał w Legii, nie są do odtworzenia przez inne polskie kluby. Ale on też ma 33 lata, więc pewnie zdaje sobie sprawę, że te lepsze kontrakty już były - podsumował.

Środkowy pomocnik odchodził z drużyny aktualnych wicemistrzów Polski, notując w jej barwach 128 meczów, w których strzelił dwa gole. Zdobył z klubem m.in. dwa tytuły mistrza kraju. W ubiegłym sezonie doskwierała mu kontuzja pleców, przez co rozegrał łącznie 13 występów.