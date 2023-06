Raków finalizuje kolejny transfer. Uprzedził Lecha i Legię

Wkrótce Raków Częstochowa rozpocznie zmagania w pierwszej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów i chce skompletować kadrę na przyszły sezon najszybciej, jak tylko będzie to możliwe. Do tej pory mistrzowie Polski dokonali trzech transferów: bez kwoty odstępnego sprowadzili Łukasza Zwolińskiego z Lechii Gdańsk i Maxime Domingueza z Miedzi Legnica oraz zapłacili około 600 tys. euro za Dawida Drachala z Miedzi. A na tym nie koniec działań Rakowa na rynku.

Raków działa błyskawicznie na rynku. Jest blisko dopięcia czwartego transferu

Portal meczyki.pl podaje, że Raków Częstochowa jest bliski sfinalizowania transferu Kamila Pestki. Defensor odchodzi z Cracovii na zasadzie wolnego transferu i ma zastąpić Patryka Kuna, który od początku lipca oficjalnie dołączy do Legii Warszawa. W najbliższym czasie Pestka przejdzie testy medyczne i jeśli skończą się one pomyślnie, to podpisze kontrakt ważny do końca czerwca 2025 roku. Tym samym Raków ubiegnie Lech Poznań, a także Legię, w walce o byłego młodzieżowego reprezentanta Polski. Oficjalny komunikat ma się pojawić w przyszłym tygodniu.

Miniony sezon był kompletnie spisany na straty przez Pestkę. Defensor zagrał tylko w sześciu pierwszych meczach ekstraklasy, a resztę rozgrywek spędził na rehabilitacji po operacji zerwanych więzadeł krzyżowych - urazu doznał w trakcie spotkania ze Śląskiem Wrocław (1:1). Jak widać, urazy nie zmniejszyły wydatnie zainteresowania jego osobą. - Mam kilka ofert z kraju, ale też z klubów zagranicznych. Nie zamykam się na żadne rozwiązanie. Sprawa jest otwarta. Wybiorę najlepszą opcję dla siebie. Ale też nie będę czekał w nieskończoność - mówił Pestka w połowie maja.

Kamil Pestka grał w pierwszym zespole Cracovii od lata 2017 roku. Wcześniej występował w drużynach młodzieżowych "Pasów", a także w Hutniku czy Progresie Kraków. Dodatkowo rundę wiosenną sezonu 18/19 spędził na wypożyczeniu w Chrobrym Głogów. Łącznie Pestka zagrał ponad 90 spotkań w barwach Cracovii, w których strzelił sześć goli i zanotował osiem asyst.

Na Pestce nie koniec. Raków negocjuje kolejny transfer. To były piłkarz ligowego rywala

"Meczyki" dodają, że Raków Częstochowa negocjuje już kolejny transfer. Tym razem mowa o Kolumbijczyku Camilo Menie, który w trakcie rundy wiosennej minionego sezonu był wypożyczony do Jagiellonii Białystok. Teraz skrzydłowy wraca do łotewskiej Valmiery, ale Raków negocjuje wypożyczenie z opcją wykupu. Mena zagrał w siedmiu meczach w barwach Jagiellonii, ale nie zanotował choćby jednego gola czy asysty.