Media: Złe wieści dla Legii. Gwiazda o krok od transferu. Kuszą go Ligą Mistrzów

Filip Mladenović rozpoczął przygodę z ekstraklasą w 2018 roku. Wówczas trafił do Lechii Gdańsk, a dwa lata później został piłkarzem Legii Warszawa. Niemal od razu stał się czołową postacią drużyny i jednym z jej liderów. Zagrał w 102 meczach, w których zdobył 15 goli i zaliczył 22 asysty. W ostatnich tygodniach coraz więcej mówi się, że Serb może opuścić szeregi stołecznego klubu po sezonie. - Nie sądzę, że zostanę - mówił sam pomocnik, a z trybun kilkukrotnie obserwowały go władze Panathinaikosu Ateny.

Złe informacje dla kibiców Legii. Mladenović coraz bliżej odejścia. Panathinaikos proponuje mu korzystną ofertę

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty. Zdaniem dziennikarza istnieją coraz mniejsze szanse na pozostanie Mladenovicia w Legii. W związku z tym już latem Serb najprawdopodobniej trafi do greckiej ekipy. Dziennikarz dotarł też do informacji na temat potencjalnych zarobków, na jakie zawodnik mógłby liczyć w barwach Panathinaikosu.

"Chodziłoby o kwotę 35 tysięcy euro netto miesięcznie. Rocznie daje to zatem 420 tysięcy euro. (...) W tym momencie - jak się wydaje - sprawa mocno przechyla się więc w kierunku greckim" - czytamy. Dodatkowo w nowym klubie Serb miałby możliwość rywalizacji o Ligę Mistrzów, bowiem Panathinaikos zakwalifikował się do eliminacji do najbardziej prestiżowych rozgrywek UEFA. W barwach stołecznej ekipy takiej opcji Mladenović nie ma - drużyna Kosty Runjaicia może co najwyżej zagrać w Lidze Konferencji Europy. O tym, gdzie ostatecznie trafi piłkarz, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Legia Warszawa nie poddaje się w walce o Filipa Mladenovicia

Legia cały czas walczy o zatrzymanie piłkarza. Złożyła już nawet ofertę, ale jak na razie pozostała ona bez odpowiedzi. Jeśli jednak Serb zdecyduje się przedłużyć kontrakt z Legią, to będzie mógł grać początkowo tylko w eliminacjach do europejskich pucharów. To efekt trzymiesięcznej dyskwalifikacji nałożonej przez PZPN za jego skandaliczne zachowanie po finale Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, kiedy to uderzył trzech rywali. Tym samym pomocnik ominąłby m.in. finał Superpucharu Polski, w którym stołeczny klub zmierzy się z Rakowem.

Filip Mladenović zdobył z Legią dwa trofea - mistrzostwo Polski z 2021 roku oraz Puchar Polski w minionym sezonie. Został też piłkarzem roku przed dwoma laty.