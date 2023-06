Zmiany w Śląsku Wrocław. Biorą człowieka z przeszłością w Rakowie

Śląsk Wrocław zdołał wywalczyć utrzymanie w ekstraklasie kosztem Wisły Płock. Spora w tym zasługa Jacka Magiery, który zastąpił Ivana Djurdjevicia w końcówce sezonu i podołał zadaniu. Ostatecznie obie strony zdecydowały się na przedłużenie współpracy do końca czerwca 2025 roku. Jest pewne prawdopodobieństwo, że ze Śląska odejdą Krzysztof Paluszek i Michał Hetel, czyli dyrektor akademii i szef skautingu, o czym informuje portal weszlo.com. Klub teraz ogłosił nowego dyrektora sportowego.

Śląsk wybrał nowego dyrektora sportowego. To były pracownik Rakowa Częstochowa

Śląsk Wrocław poinformował w komunikacie, że David Balda został nowym dyrektorem sportowym. Czech został następcą Dariusza Sztylki, którego zwolniono na początku kwietnia. "Pracowałem jako skaut, agent piłkarski, jak i dyrektor sportowy. Na pewno mogę o sobie powiedzieć, że posiadam kompleksową wiedzę na temat negocjowania kontraktów, jestem znany na rynku i wiem, gdzie szukać piłkarzy. Zawsze staram się patrzeć na nich trochę inaczej" - mówił Balda, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

David Balda pracował w roli dyrektora sportowego Banika Ostrawa w latach 2014-2016, a potem sprawował tę samą rolę w Rakowie Częstochowa. Współpraca w tej roli jednak trwała tylko przez cztery miesiące, ponieważ działania Baldy nie były wykonane na takim poziomie, na jakim oczekiwał tego właściciel Michał Świerczewski. Potem przez ponad dwa lata w Rakowie był odpowiedzialny za skauting międzynarodowy. W sezonie 21/22 Balda odpowiadał za politykę transferową i kadrową FK Senica.

Balda ma ściśle współpracować z Jackiem Magierą, co klub podkreśla w komunikacie. "Bardzo ważna przy podjęciu współpracy była dla mnie postać trenera. Jeżeli pomiędzy dyrektorem sportowym i szkoleniowcem pierwszej drużyny nie ma wspólnej chemii, to dla mnie taka współpraca nie ma sensu. Spotkałem się z Jackiem Magierą, rozmawialiśmy i muszę przyznać, że to bardzo doświadczony szkoleniowiec, jeden z najlepszych w Polsce. Jego trenerskie CV robi naprawdę duże wrażenie" - komentuje nowy dyrektor sportowy.