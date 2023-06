Sensacyjne powołanie dla piłkarza Lecha Poznań. Obok niego światowe gwiazdy

Kristoffer Velde zakończył sezon 2022/2023 w Lechu Poznań z 16 bramkami i siedmioma asystami w 48 występach. Chociaż te liczby nie wyglądają źle, to przez długi sezon Norweg nie potrafił się odnaleźć w drużynie prowadzonej przez Johna van den Broma i często podpadał holenderskiemu szkoleniowcowi. Skutkowało to tym, że nie znalazł się chociażby w kadrze na pierwszy mecz z Djurgarden w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy.

Kristoffer Velde zaliczył świetną końcówkę sezonu, a w nagrodę dostał powołanie do reprezentacji

Od tamtego czasu Velde jednak grał tylko lepiej. W ostatnich 11 spotkaniach w zakończonym sezonie strzelił sześć bramek i zaliczył trzy asysty, co na pewno przełożyło się na nagrodę, jaką jest powołanie do reprezentacji Norwegii na dwa najbliższe mecze w eliminacjach Euro 2024. "No i to jest informacja. Kristoffer Velde został powołany do reprezentacji Norwegii na czerwcowe mecze eliminacji mistrzostw Europy. Velde - Haaland, ale to będzie chodzić" - ogłosił Lech Poznań w mediach społecznościowych.

Na zgrupowaniu kadry narodowej Velde będzie mógł spotkać się z dwiema gwiazdami Premier League - wspomnianym Erlingem Haalandem z Manchesteru City oraz Martinem Odegaardem z Arsenalu. Ponadto powołana również gwiazd Realu Sociedad - Alexander Sorloth. Velde wcześniej zaliczył dwa występy w kadrze U-18, w których strzelił jedną bramkę.

W czerwcowych meczach reprezentacja Norwegii zagra u siebie ze Szkocją (17 czerwca) i na wyjeździe z Cyprem (20 czerwca). Po dwóch spotkaniach Norwegowie zajmują czwarte miejsce w grupie A z jednym punktem na koncie.