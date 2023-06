Klub ekstraklasy ogłosił trenera na nowy sezon. "Kibice są spragnieni dobrej piłki"

Jacek Magiera wyrobił sobie renomę trenerską pracując w Legii. Najpierw jako asystent przyczynił się do czterech Pucharów Polski i mistrzostwa (2012/13), a później został pierwszym trenerem i w 2017 r. wygrał mistrzostwo. Później, bez większych sukcesów, trenował kadrę U-20 (zwyciężył w sześciu z 19 spotkań). Od marca 2021 roku pracował w Śląsku Wrocław. Poprowadził klub w 39 spotkaniach, notując 13 zwycięstw, 13 remisów i 13 porażek. I został zwolniony.

REKLAMA

Zobacz wideo KSW Colosseum 2. Juras klatkę opuszczał ze łzami

W jego miejsce przyszedł Piotr Tworek, a następnie Ivan Djurdjević. Magiera wrócił do Wrocławia w kwietniu i poprowadził zespół w sześciu meczach. Dwa zwycięstwa, jeden remis i trzy porażki pozwoliły się jednak Śląskowi utrzymać.

- Jacek Magiera przejął drużynę w momencie, gdy liczyło się tylko jedno – utrzymać Śląsk w Ekstraklasie. Wykonał to zadanie, a ponadto w każdym kolejnym meczu zespół pod jego wodzą grał znacznie lepiej. Potwierdził tym samym, że nawet w tak krótkim czasie potrafi wykorzystać potencjał naszych zawodników. Uznaliśmy, że przedłużenie współpracy z Jackiem Magierą jest w tym momencie naturalnym krokiem - podkreśla Piotra Waśniewski, prezes Śląska.

Autokar klubu z Ekstraklasy wiózł ludzi na marsz opozycji. Teraz muszą się tłumaczyć przed kibicami

Magiera z nowym kontraktem

Nowa umowa Magiery z wrocławskim klubem obowiązywać będzie do czerwca 2025 roku. Wraz z nim w sztabie znajdą się Tomasz Łuczywek oraz Paweł Kozub, którzy w przeszłości też pełnili już w Śląsku funkcję asystentów trenera. O pełnym składzie sztabu szkoleniowego klub poinformuje w osobnym komunikacie.

- Nie miałem żadnych wątpliwości, gdy pojawiła się możliwość powrotu do Śląska pod koniec sezonu. Było to wielkie wyzwanie i zarazem doświadczenie, którego nie da się nabyć na żadnym z trenerskich kursów. Najważniejsze, że zrealizowaliśmy cel i Śląsk nadal będzie grał w Ekstraklasie. Cieszę się, że będę kontynuował pracę we Wrocławiu, bo kibice w tym mieście są spragnieni dobrej piłki i będziemy chcieli sprostać tym oczekiwaniom - oświadczył Magiera.