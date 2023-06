Autokar klubu z Ekstraklasy wiózł ludzi na marsz opozycji. Teraz muszą się tłumaczyć przed kibicami

W Warszawie odbył się Marsz 4 czerwca przeciwko obecnie rządzącej partii. Organizatorami byli liderzy opozycji. Do stolicy naszego kraju zjeżdżali ludzie z całej Polski. Posłanka PO Marta Globik opublikowała na Twitterze wideo, na którym dała znać, że rusza do Warszawy z Gliwic. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że uczestników marszu przewoził autokar Piasta Gliwice.

Szybka reakcja Piasta Gliwice. Klub wydał oświadczenie

Część kibiców była bardzo zaskoczona, widząc na nagraniu pojazd z herbem klubu i oczekiwali wyjaśnień. Piast nie zwlekał i jeszcze tego samego dnia wydał w tej sprawie oświadczenie. "Sport jest i powinien być poza polityką. Gliwicki Klub Sportowy PIAST SA nie jest właścicielem autokaru, a jedynie wynajmuje go na klubowe przejazdy pierwszej drużyny. Wszystkie inne są przewozami komercyjnymi, poza umową z Piastem" - czytamy.

Oświadczenie nie spodobało się kibicom, którzy licznie skomentowali wpis. "To pożyczcie może autokar od jakiegoś Górnika Zabrze albo co, skoro Wam nie robi różnicy kto jeździ autobusem z Waszym herbem" - napisał jeden z nich. Inni z kolei wytknęli, że klub odcina się od polityki, mimo że jest w rękach miasta.

Piast Gliwice ma za sobą udany sezon. Rozgrywki zakończył na piątym miejscu z dorobkiem 53 punktów. W ostatniej kolejce ekstraklasy drużyna zmierzyła się z Lechią Gdańsk. W drugiej połowie nieoczekiwanie przegrywała 0:1, ale spotkanie zostało nagle przerwane przez pseudokibiców rywala, którzy wrzucili na murawę race. W związku z tym Lechia została ukarana walkowerem, zakazem wyjazdowym na okres siedmiu miesięcy i grzywną w wysokości 100 tysięcy złotych.