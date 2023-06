Magiera zdecydował. Wiemy, kogo poprowadzi w przyszłym sezonie

Śląsk Wrocław zdołał się utrzymać w ekstraklasie, choć musiał o to walczyć do ostatniej kolejki. Jacek Magiera objął drużynę 21 kwietnia po Ivanie Djurdjeviciu i poprowadził ją w sześciu ostatnich meczach w lidze. Do pozostania w ekstraklasie wystarczyły dwa zwycięstwa (3:1 z Wisłą Płock i 4:2 z Miedzią Legnica) oraz remis 1:1 z Jagiellonią Białystok. Mimo pozostania w elicie wciąż nie była znana przyszłość Magiery, ponieważ jego kontrakt ze Śląskiem wygasa z końcem czerwca tego roku, a szkoleniowiec nie narzekał na brak zainteresowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Śląsk Wrocław porozumiał się z Jackiem Magierą. Już wszystko jasne

- Na tę chwilę nie rozmawiam z żadnym klubem. Zobaczymy, co będzie w czerwcu, kiedy kończy się mój kontrakt ze Śląskiem, ponieważ na razie nie było żadnego tematu ze strony władz - mówił Jacek Magiera w rozmowie ze Sport.pl. W mediach pojawiły się informacje, że szkoleniowcem interesuje się Stal Rzeszów, która rozstanie się z Danielem Myśliwcem po tym sezonie. Stal chciałaby z nim stworzyć projekt, który będzie w stanie awansować do ekstraklasy.

Już po ostatniej kolejce ekstraklasy pojawiły się informacje, że Śląsk Wrocław zaoferował Magierze ofertę pracy w przyszłym sezonie, a prezydent Wrocławia Jacek Sutryk zaprosił go na rozmowę. Wygląda na to, że przyszłość trenera powoli się klaruje, ponieważ Interia podaje, że negocjacje z władzami Śląska są już zakończone i obie strony doszły do porozumienia. Magiera ma przedłużyć kontrakt do końca czerwca 2025 roku. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma się pojawić w najbliższym czasie.

Warto przypomnieć, że Jacek Magiera prowadził Śląska Wrocław od marca 2021 do marca 2022 roku. Odpowiadał za wyniki drużyny w 39 meczach, w których osiągnął średnią 1,33 pkt na spotkanie. Wówczas Śląsk pod jego wodzą wygrał 13 spotkań, tyle samo zremisował i przegrał. Wcześniej Magiera był trenerem Legii Warszawa i Zagłębia Sosnowiec, a także odpowiadał za wyniki reprezentacji Polski do lat 19 i 20.