Wywalczył utrzymanie i szacunek. Magiera o krok od podpisania umowy

Jacek Magiera nie miał wielkiego wyboru, gdy wracał do Śląska, bo wciąż obowiązywała go wcześniej podpisana umowa. Szkoleniowiec miał naprawdę mało czasu, żeby przygotować się do pierwszego meczu. Jego powrót został ogłoszony dwa dni przed spotkaniem z Górnikiem Zabrze, który ostatecznie Śląsk przegrał 0:2.

Magiera dostanie nowy kontrakt w Śląsku? Negocjacje o krok od zakończenia

Według "Gazety Wrocławskiej" wszystko wskazuje na to, że Jacek Magiera pozostanie trenerem Śląska Wrocław na kolejny sezon. Miasto i władze klubu są zainteresowane przedłużeniem kontraktu ze szkoleniowcem, który dał radę utrzymać Śląsk w Ekstraklasie. Kto będzie trenerem oraz dyrektorem sportowym Śląska w przyszłym sezonie okaże się najpóźniej 19 czerwca. Obecny zarząd dokona wyboru niezależnie od trwającego procesu sprzedaży klubu.

"Wielka ucieczka" Korony stała się faktem. Były trudne momenty

Jacek Magiera wciąż nie zdecydował, czy na pewno przedłuży umowę ze Śląskiem. Ma być tego blisko, ale trenerem zainteresowane są przynajmniej dwa inne kluby. Szkoleniowca do pracy w zespole próbuje skusić Stal Rzeszów, która po zakończeniu sezonu zamierza pożegnać się z Danielem Myśliwcem.

Śląsk Wrocław na sprzedaż. Ktoś się skusi?

Ostatnio prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił, że miasto chce sprzedać swoje udziały w klubie. I rzeczywiście - w przetargu można składać oferty na zakup Śląska. Pierwotnie cała procedura miała trwać tylko do 5 czerwca, czyli bardzo krótko, co uruchomiło plotki, że miasto już się porozumiało z ewentualnym inwestorem.

Piłkarz Lecha zachwala go za granicą. Co za słowa. "W żadnej z drużyn"

Ostatecznie procedura przetargowa została wydłużona o kolejne 11 dni i potrwa do 16 czerwca. Miasto chce się pozbyć pakietu większościowego, czyli 51% akcji. Według wrocławskiego dziennikarza "Super Expressu" Marcina Torza jest kilku zainteresowanych. Według wrocławskiej "Gazety Wyborczej" jednym z nich ma być fundusz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który jako priorytet stawia sobie zakup Wisły Kraków.