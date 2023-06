Piłkarz Lecha zachwala go za granicą. Co za słowa. "W żadnej z drużyn"

Afonso Sousa ma za sobą pierwszy sezon w barwach Lecha Poznań. Długo trzeba było czekać na wystrzał jego formy, ale jak już do niego doszło, to zaczął zachwycać. Portugalczyk potrafił zanotować dublet w starciu z Legią Warszawa (2:2) czy strzelić gola w meczu przeciwko Fiorentinie (3:2). - Mam przeczucie, że stać go na zdecydowanie więcej. To też pokazuje, na jakim etapie jest Lech - mówił Sport.pl Mariusz Rumak, były trener Lecha Poznań.

Sousa chwali Lecha Poznań w portugalskich mediach. "Dobre warunki do rozwoju"

Afonso Sousa rozmawiał z portugalską telewizją Canal 11 chwilę po zakończonym sezonie w ekstraklasie. Pomocnik wypowiadał się o Lechu Poznań w ciepłych słowach. - Jestem w klubie, który dał mi bardzo dobre warunki do rozwoju piłkarskiego. Czuję to poparcie na każdym kroku. W żadnej z drużyn, w której dotychczas występowałem, atmosfera w szatni nie była tak dobra - powiedział. Sousa widzi też szansę transferu z ekstraklasy do czołowych lig. - Co roku realizowanych jest kilka transferów do silnych europejskich lig, m.in. do Bundesligi - dodał Portugalczyk (cytat za: radiopoznan.fm).

Sousa zdradził, że przypadkowo w samolocie lecącym do Polski spotkał Josue, który miał opowiedzieć o swoich doświadczeniach w Legii Warszawa, gdzie Polacy mieli dać mu się we znaki. Następnie pochwalił frekwencję na polskich stadionach. - Niemal regularnie grałem w ostatnim sezonie przed 30-tysięczną publicznością. W Portugalii taką ilość kibiców można mieć tylko na meczach FC Porto lub Benfiki i Sportingu - podsumował.

Teraz Afonso Sousa będzie rywalizował z reprezentacją Portugalii do lat 21 na mistrzostwach Europy, które odbędą się w Rumunii i Gruzji od 21 czerwca do 8 lipca. Kadra prowadzona przez Rui Jorge'a zmierzy się z Gruzją (21.06), Holandią (24.06) i Belgią (27.06). Do tej pory najlepszym wynikiem Portugalii były srebrne medale w 1994, 2015 i 2021 roku.

Afonso Sousa zagrał w 34 spotkaniach Lecha Poznań tego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił siedem goli i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Lechem jest ważny do końca czerwca 2026 roku.