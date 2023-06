Raków potwierdził kolejny transfer. Wzięli gwiazdę spadkowicza. "Niesamowite"

Miedź Legnica będzie rywalizować w przyszłym sezonie w I lidze. Mimo spadku z ekstraklasy kilku piłkarzy pokazało się z dobrej strony. Jednym z nich był Maxime Dominguez, który grał dla Miedzi od lata 2021 roku, gdy opuścił Neuchatel Xamax bez kwoty odstępnego. Od początku maja pojawiały się informacje w mediach, że mimo spadku Dominguez pozostanie w polskiej lidze i dołączy do Rakowa Częstochowa, czyli świeżo upieczonego mistrza Polski. Plotki znalazły swoje potwierdzenie na początku czerwca.

Raków Częstochowa ściąga gwiazdę spadkowicza. "Krok do przodu"

Raków Częstochowa poinformował w oficjalnym komunikacie o sprowadzeniu Maxime'a Domingueza z Miedzi Legnica. Szwajcar podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o dodatkowy sezon. - Jest to dla mnie niesamowite. Przyjechałem do Polski dwa lata temu. Teraz to dla mnie duży krok do przodu. Cieszę się, że mogę tu być. Chciałbym być najlepszy na boisku i poza nim. Jestem podekscytowany przed spotkaniem z nowymi kolegami z drużyny - przekazał pomocnik, cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu.

- Maxime ma za sobą dwa udane sezony w Miedzi Legnica, w której był bardzo wyróżniającym się zawodnikiem. Zdążył poznać nasz kraj oraz Ekstraklasę, dzięki czemu jego aklimatyzacja w drużynie powinna przebiec sprawnie. Wierzymy, że w Rakowie wzmocni rywalizację w środku pola oraz jeszcze bardziej rozwinie skrzydła, prezentując w pełni swój potencjał oraz umiejętności - dodał Robert Graf, dyrektor sportowy Rakowa.

Warto dodać, że wcześniej pojawiły się pewne wątpliwości w kontekście transferu, bo Dominguez nie zagrał w dwóch ostatnich meczach Miedzi Legnica przez uraz kolana, a potem przeszedł operację łękotki. Teraz przez kilka tygodni ma trwać jego rehabilitacja. Raków nie odniósł się do jego sytuacji zdrowotnej, więc nie wiadomo, czy w pełni przejdzie okres przygotowawczy przed nowymi rozgrywkami.

Maxime Dominguez nie będzie jedynym transferem Rakowa Częstochowa w letnim oknie. Niebawem do klubu dołączy kolejny piłkarz Miedzi Legnica, a konkretniej Dawid Drachal, który ma związać się pięcioletnim kontraktem z nowym pracodawcą. Wcześniej do Rakowa dołączył Łukasz Zwoliński, a klub wykupił Stratosa Svarnasa z AEK-u Ateny za 800 tys. euro.