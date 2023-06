Ricardo Sa Pinto znowu wpadł w furię. Zaatakował nawet kibiców [WIDEO]

- Ricardo Sa Pinto to wariat nad wariatami - mówił o nim Filip Mladenović, piłkarz Legii, który pracował z Portugalczykiem w Crvenie Zvezdzie Belgrad (od marca do czerwca 2013 roku) i w Standardzie Liege w sezonie 2017/2018. Ale podobnego zdania są pewnie wszyscy ci, którzy się na niego natknęli. O jego wybuchowym charakterze dowiedzieli się też Irańczycy.

Esteghlal FC, trzecia siła irańskiej ligi, przegrał z mistrzem kraju Persepolis w finale krajowego pucharu. Drużyna Sa Pinto uległa dopiero po dogrywce 1:2, a w ostatnich minutach Portugalczyk został ukarany czerwoną kartką. Najpierw zwyzywał sędziego głównego, następnie kłócił się z arbitrem technicznym, by na koniec obrażać jeszcze fanów Persepolis. Ci ostatni dostali od niego jeszcze pustą butelką plastikową.

To już co najmniej piąty podobny incydent z udziałem Sa Pinto w ostatnim czasie. A to wyżywał się na swoich asystentach, a to przepychał się z ochroną na stadionie, a to znowu obrażał arbitrów. Podobnych sytuacji można byłoby wymieniać i wymieniać.

Sa Pinto szalał też w Legii

Esteghlal jest już piątym klubem, w którym pracuje Sa Pinto, odkąd w kwietniu 2019 roku został zwolniony z Legii Warszawa. Po wyjeździe z Polski Portugalczyk pracował niespełna pół roku w Bradze (60 proc. zwycięstw), dwa miesiące w Vasco Da Gama (20 proc. zwycięstw), cztery miesiące w Gaziantepsporze (28,5 proc. zwycięstw), oraz pięć miesięcy w Moreirense (30 proc. zwycięstw). Od roku jest w Iranie.

Sa Pinto pracował w Legii Warszawa tylko siedem miesięcy. I nie sposób było znaleźć kogoś, kto wspominałby go ciepło. Był słabym trenerem i jeszcze gorszym człowiekiem, który nie potrafił zbudować relacji z zawodnikami, pracownikami klubu czy mediami. Z Legii został zwolniony po kompromitującej porażce 0:4 z Wisłą Kraków.