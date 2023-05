Uderza w polskiego sędziego. "Na pewne rzeczy nie można sobie pozwolić"

Podczas programu podsumowującego ten sezon Ekstraklasy na kanale Meczyki.pl w serwisie YouTube doszło do dyskusji na temat incydentu z Bartoszem Frankowskim i zawodnikami Wisły Płock. Krzysztof Marciniak uważa, że arbiter na za dużo pozwolił piłkarzom.

Krzysztof Marciniak ocenił Bartosza Frankowskiego. "Jakby był sędzia z bardziej ciętym językiem..."

Przypomnijmy, cała sytuacja miała miejsce w tunelu podczas meczu Śląsk Wrocław - Wisła Płock, przegranego przez gości 1:3. Płocczanie po pierwszej połowie mieli duże pretensje do arbitra Bartosza Frankowskiego. Kamery telewizji CANAL+ zarejestrowały, jak w przerwie spotkania do sędziego podszedł sfrustrowany napastnik Wisły, Bartosz Śpiączka. - Dobry mecz. Nie spi***ol tego - rzucił zawodnik.

W drugiej połowie było tylko gorzej. W 67. minucie Frankowski drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką ukarał kapitana Wisły Płock, Jakuba Rzeźniczaka. Zdenerwowany obrońca nie omieszkał powiedzieć sędziemu, co o nim myśli. - Nie lubisz mnie, wiem o tym. Powiedział, że nie umiesz biegać kur*** i mnie nie lubisz dalej - wypalił wściekły defensor.

Sytuację w programie Meczyków ocenił Krzysztof Marciniak, na co dzień pracujący dla CANAL+ Sport. - Jakby był sędzia z bardziej ciętym językiem, to powiedziałby do Bartosza Śpiączki: "A ty może zagraj dwie dobre piłki". Sorry, ale na pewne rzeczy nie można sobie pozwalać. Wyszło tak, że piłkarze Wisły zostali przedstawieni w tym materiale jako wirtuozi futbolu, którym tylko sędzia przeszkadza w osiągnięciu epokowych wyników - stwierdził dziennikarz.

W tym sezonie Ekstraklasy Bartosz Frankowski jako arbiter główny poprowadził 23 spotkania. W ich trakcie rozdał łącznie 85 żółtych kartek, siedem czerwonych i 14 razy podyktował rzuty karne. Poza tym polski sędzia popracował trochę na arenie międzynarodowej, sędziując między innymi w meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Viktorią Pilzno a Bayernem Monachium, wygranym przez monachijczyków 4:2.