Uratował Koronę Kielce przed degradacją. Jego przyszłość jest już jasna

Korona Kielce po świetnej rundzie wiosennej utrzymała się w ekstraklasie na kolejny sezon. Po zdobyciu ledwie 13 punktów jesienią, wiosną pod wodzą Kamila Kuzery kielczanie zdobyli ich aż 28, co było szóstym wynikiem w całej lidze i przełożyło się na awans na 13. miejsce w tabeli.

Kontrakt Kamila Kuzery z Koroną Kielce przedłużony do końca czerwca 2024 roku

Można było się wobec tego zastanawiać, jaka przyszłość czeka Kamila Kuzerę, ojca sukcesu kieleckiej drużyny, który w listopadzie podpisał kontrakt tylko do końca czerwca 2023 roku.

Jak dowiedział się Sport.pl, przyszłość ta jest już wyjaśniona. W kontrakcie Kamila Kuzery znalazła się opcja automatycznego przedłużenia umowy o rok w razie utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ta opcja weszła w życie i obecnie kontrakt 40-letniego trenera z Koroną jest ważny do końca czerwca 2024 roku.

Pod wodzą Kuzery, który przejął zespół jeszcze na ostatnie dwa mecze rundy jesiennej (oba przegrane), Korona Kielce zaliczyła 8 zwycięstw, 4 remisy oraz 7 porażek w 19 spotkaniach, co przekłada się na bardzo przyzwoitą średnią 1,47 punktu na mecz.

Warto zaznaczyć, że Kamil Kuzera, choć nie ma jeszcze licencji UEFA Pro, będzie mógł prowadzić zespół z Kielc w przyszłym sezonie. PZPN w ostatni piątek podjął decyzję, że trenerzy będący obecnie na kursie UEFA Pro, który kończy się egzaminami na przełomie roku, będą mogli bez przeszkód trenować drużyny z ekstraklasy. W podobnej sytuacji do Kuzery są także Adrian Siemieniec z Jagiellonii Białystok, a także nowy trener Rakowa Częstochowa - Dawid Szwarga.

Co ważne, wciąż do końca nie wiadomo, w którym kierunku będzie teraz podążała Korona Kielce, zarówno sportowo, jak i organizacyjnie. We wtorek i środę odbędą się w Kielcach rozmowy z zebraniem rady nadzorczej klubu na czele, w trakcie których ten kierunek wraz z celami klubu powinien zostać wyznaczony.