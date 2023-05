Najgorsza drużyna ekstraklasy zaczyna się zmieniać. Wybrano nowego trenera

Miedź Legnica w poprzednim sezonie wywalczyła awans do ekstraklasy. Pobyt zespołu w najwyższej polskiej lidze nie potrwał jednak długo. Zajęcie ostatniego miejsca na koniec sezonu przyłożyło się na szybki powrót do I ligi. Pierwszym, który odpowiedział za rozczarowujące wyniki, jak to zwykle bywa, był trener. Jeszcze przed zakończeniem sezonu zwolniono Grzegorza Mokrego, o czym klub poinformował przed ostatnią kolejką. Teraz poznaliśmy nazwisko jego następcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ronaldo bohaterem, Krychowiak załamany. Kulisy meczu w Arabii Saudyjskiej

Radosław Bella nowym trenerem Miedzi Legnica. "To dla mnie wielki zaszczyt oraz wyróżnienie"

Miedź o powrót do ekstraklasy powalczy z Radosławem Bellą na ławce trenerskiej. 35-latek nie jest anonimową postacią w klubie z Legnicy. Początkowo sporo udzielał się w trakcie tworzenia Akademii Piłkarskiej Miedzi, a w latach 2017-19 był trenerem rezerw legnickiej drużyny. Później związał się ze Śląskiem Wrocław, a teraz ponownie będzie współpracował ze spadkowiczem.

"Miedź kontynuuje politykę stawiania na szkoleniowców utożsamiających się z klubem. Trenerze, powodzenia!" - czytamy w mediach społecznościowych klubu.

Bella już nie może doczekać się czekającego go wyzwania, o czym zapewnił w rozmowie z oficjalną stroną zespołu z Legnicy. - To dla mnie wielki zaszczyt oraz wyróżnienie, ale również wielkie zobowiązanie wobec ludzi, którzy mi zaufali i sympatyków klubu. Mogę obiecać, że dołożę wszelkich starań, by kibice byli dumni z naszej drużyny. Właśnie zaczyna się być może najważniejszy czas mojego trenerskiego życia i czuję, że jest to odpowiednie miejsce i odpowiedni czas - powiedział.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Wieczysta Kraków szybko może zmienić trenera. Cierpliwość się wyczerpała

Miedź już od początku sezonu pokazywała, że o utrzymanie w ekstraklasie będzie bardzo ciężko, co potwierdzają statystyki po ostatniej kolejce. Zespół z Legnicy zdołał wygrać tylko cztery spotkania, a dodatkowo zanotował 11 remisów i aż 19 porażek. Przełożyło się to na zajęcie ostatniego, 18. miejsca na w tabeli i oczywiście spadek do I ligi. Grono spadkowiczów uzupełniły Wisła Płock i Lechia Gdańsk.