To może być hit. Legia powalczy o reprezentanta z klubami Bundesligi i uczestnikiem LM

Legia Warszawa już rozpoczęła budowanie składu na kolejny sezon. Zespół Kosty Runjaicia będzie walczył o odzyskanie tytułu mistrza Polski. Zanim to nastąpi, stołeczni przystąpią do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Mają im w nich pomóc Patryk Kun i Marc Gual, którzy oficjalnie dołączą do klubu na początku lipca. Teraz Legia pracuje nad kolejnym wzmocnieniem. Planuje ściągnąć młodego reprezentanta Szwecji Armina Gigovicia.

Legia Warszawa w grze o zdolnego Szweda. Pokona silną konkurencję?

21-letni środkowy pomocnik w seniorskiej reprezentacji swojego kraju zagrał tylko raz. W styczniu tego roku zadebiutował w towarzyskim meczu z Islandią. Na swoim koncie ma za to 12 występów i dwa gole w kadrze do lat 21.

Jego sytuacja klubowa jest dość skomplikowana. W 2020 r. za 2,5 mln euro dołączył z Helsingborga do rosyjskiego FK Rostów. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w marcu 2022 wrócił do poprzedniego pracodawcy na wypożyczenie. Klub skorzystał z prawa FIFA o zamrożeniu kontraktów z rosyjskimi zespołami. Potem Gigović jeszcze dwukrotnie zmieniał drużynę. Przenosił się co pół roku. Również na zasadzie wypożyczenia trafił do ligi duńskiej - najpierw do Odense, potem do Midtjylland.

Wraz z końcem czerwca teoretycznie powinien wrócić do Rostowa, ale zapewne znów uda się na wypożyczenie. Legia nie jest jedynym chętnym, która chciałaby z tej opcji skorzystać. Według "Expressen" do gry mają włączyć się także kluby z Bundesligi (dziennik nie podaje jednak konkretnych nazw) oraz belgijski Club Brugge. Na razie transfer definitywny nie wchodzi w grę, bo kontrakt Szweda z rosyjską ekipą wygaśnie dopiero w 2025 r.

Gigović w tym sezonie w Danii rozegrał 25 meczów i strzelił jednego gola. Jego Midtjylland zajmuje siódme miejsce w tabeli - pierwsze w grupie spadkowej.