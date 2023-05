Absurd w Ekstraklasie. Zwolnili go w trakcie sezonu, ale kasę za wynik i tak dostanie

Leszek Ojrzyński z posadą trenera Korony Kielce pożegnał się już w październiku ubiegłego roku. To on po play-offach wprowadził ją do ekstraklasy, ale już po awansie klub pod jego wodzą spisywał się słabo. W 15 meczach za kadencji 50-latka Korona zdołała uzbierać raptem 13 punktów i znajdowała się w strefie spadkowej. Później Ojrzyńskiego zastąpił Kamil Kuzera i to on poprowadził zespół do 13. miejsca, dającego utrzymanie.

Leszek Ojrzyński dostanie nagrodę za pracę swojego następcy. Korona wciąż musi mu płacić

Ojrzyński dotychczas nie znalazł nowego pracodawcy, dlatego nadal pozostawał na liście płac kieleckiego klubu. W piątek ujawnił, że na dwie kolejki przed końcem sezonu dostał propozycję od broniącej się przed spadkiem Wisły Płock, ale z niej nie skorzystał. - Dwie kolejki to już jest zbyt wielkie ryzyko. Nie mogłem sobie na to pozwolić, tym bardziej że obowiązuje mnie jeszcze kontrakt z Koroną - oznajmił w Magazynie Sportowym RDC. Poniekąd miał rację, bo płocczanie rzeczywiście spadli do I ligi. Teraz wyszło na jaw, że dodatkowo sprytnie wykorzystał pewien istotny zapis w umowie.

Według Damiana Wysokiego z kieleckiego eM Radia kontrakt Ojrzyńskiego z Koroną miał obowiązywać do 30 czerwca 2023 r., ale zgodnie ze specjalną klauzulą, w momencie utrzymania w ekstraklasie został on automatycznie przedłużony o kolejny rok. Szkoleniowiec skorzysta zatem z sukcesu swojego następcy i nadal nie będzie musiał się martwić o dopływ gotówki. Oprócz tego obaj trenerzy otrzymają premie proporcjonalnie do zdobytych punktów.

Tych Kuzera zdobył ponad dwa razy więcej, bo 28. W sumie Korona zakończyła sezon z 41-punktowym dorobkiem. W sobotę w ostatnim meczu pokonała ekipę Widzewa Łódź 3:0 po golach Blanika, Malarczyka i Łukowskiego. Z ekstraklasą pożegnały się natomiast Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i jako ostatnia - Wisła Płock.