Lechia zabrała głos ws. skandalu w Gliwicach

Kibice Lechii Gdańsk nie pozwolili na dokończenie sobotniego meczu ich drużyny z Piastem Gliwice. Fani, którzy pojawili się w Gliwicach, głośno i dosadnie manifestowali wściekłość z powodu chaosu w klubie, który doprowadził go do spadku do I ligi.

"Zrobiliście w klubie chlew, teraz macie trybun gniew" - intonowali kibice, rzucając na boisko race. Mimo prób dokończenia meczu sędzia ostatecznie zdecydował się nie tylko na przerwanie, ale w ogóle na zakończenie go.

Z uwagi na zachowanie kibiców gości, mecz zostanie zweryfikowany na walkower dla Piasta. A dla Lechii była to szansa na godne pożegnanie się z ekstraklasą. Goście prowadzili w Gliwicach 1:0 od 30. minuty po golu Marco Terrazzino.

Oświadczenie Lechii w sprawie zajść z Gliwic

Po meczu Lechia wydała oświadczenie w sprawie zajść w Gliwicach. "Klub Lechia Gdańsk S.A. stanowczo potępia zachowanie osób, które uniemożliwiły w dniu dzisiejszym dokończenie meczu ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy z Piastem Gliwice" - czytamy.

"Spadek drużyny z ligi jest dla wszystkich ogromnym ciosem, jednak nie daje to nikomu prawa, aby dopuszczać się łamania zasad, odbierania ludziom przyjemności ze sportu oraz przede wszystkim narażania klubu na daleko idące konsekwencje finansowe oraz wizerunkowe, które mogą utrudnić mu misję szybkiego powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce".

"Z ogromnym niedowierzaniem oglądaliśmy ostatni mecz naszej drużyny w PKO BP Ekstraklasie z Piastem Gliwice. Pomimo fatalnego sezonu zakończonego spadkiem, nikt nie spodziewał się, że sytuacja ulegnie pogorszeniu i jeszcze większej eskalacji".

"Dlatego też przeprosiny należą się wszystkich ludziom, którzy nie zasłużyli na uczestniczenie w tych haniebnych wydarzeniach z udziałem osób, które tytułują się mianem „kibiców" Lechii Gdańsk. Przepraszamy z tego miejsca pracowników, piłkarzy oraz zarząd klubu Piast Gliwice za zaistniałą sytuację i już w tym momencie podkreślamy, że wszelkie możliwe konsekwencje wobec wszystkich osób w te wydarzenia zamieszanych, zostaną wyciągnięte z całą ich dostępnością oraz mocą".

"Przepraszamy również kibiców naszego klubu, którzy byli w Gliwicach, aby wspierać naszych piłkarzy, a którzy nie mieli nic wspólnego z tym, co się wydarzyło. Przepraszamy również wszystkich kibiców, którzy nie mogli dokończyć oglądania zawodów na stadionie oraz przed telewizorami. Na koniec przepraszamy wszystkich fanów piłki nożnej, Ekstraklasy, którzy przychodzą oglądać mecze, kibicują swoim klubom w sposób kulturalny, a rywalizację traktują jak możliwość pokazania siebie z jak najlepszej strony (a nie wprost przeciwnie)".

"Miejsce Lechii Gdańsk jest w ekstraklasie, a jej sympatyków na trybunach stadionu w Gdańsku. Nie ma tam miejsca dla pseudokibiców, którzy swoje dobro stawiają ponad dobro klubu, i ponad dobro prawdziwych, oddanych kibiców, którzy są z drużyną na dobre i złe" - zakończyli gdańszczanie.