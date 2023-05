Raków obserwuje grecką perełkę. Szykuje się transferowy hit w ekstraklasie

Pomimo tego, że do końca obecnego sezonu ekstraklasy pozostała jeszcze jedna kolejna, Raków już jakiś czas zapewnił sobie mistrzostwo Polski. Władze klubu nie zamierzają jednak na tym poprzestać, dlatego budują już kadrę na przyszły sezon. Nie tak dawno kontrakt z Rakowem podpisał Łukasz Zwoliński. Okazuje się, że najprawdopodobniej nie będzie to jedyne wzmocnienie mistrza Polski w letnim okienku transferowym.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia wciąż w grze o tytuł. Ogień na Bemowie!

Raków obserwuje piłkarza Olympiakosu Pireus. Władze klubu szykują ofertę za 20-latka

Portal Sport24.gr zakomunikował, że przedstawiciele częstochowskiego klubu od dłuższego czasu obserwują 20-letniego zawodnika Olympiakosu Pireus Vasiliosa Sourlisa. Piłkarz nie może liczyć na zadowalającą liczbę minut na boisku w zespole mistrza Grecji, dlatego występuje jedynie w rezerwach. Sytuację chciałby wykorzystać Raków, który planuje złożyć ofertę za reprezentanta greckiej młodzieżówki.

Środkowy pomocnik rozegrał łącznie dla pierwszego zespołu Olympiakosu 15 meczów, w których nie udało mu się trafić do bramki rywala. Ostatnie miesiące spędził w holenderskim Sittard, gdzie również nie przebił się do podstawowego składu. Wystąpił w jego barwach zaledwie trzykrotnie, po czym powrócił do aktualnego pracodawcy.

Niesamowity wyczyn IV-ligowca. Awansowali nie przegrywając nawet meczu. Ewenement

Gdyby Sourlis trafił do Rakowa, byłby prawdopodobnie trzecim Grekiem w kadrze mistrza Polski. Od kilku lat pierwszoplanową postacią klubu jest Giannis Papanikolaou. Ponadto barwy Rakowa reprezentuje również Stratos Svarnas, natomiast nie wiadomo, jaka będzie jego dalsza przyszłość. 25-latek jest jedynie wypożyczony z AEK-u i z końcem czerwca powinien wrócić do ateńskiego zespołu.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Szaleństwo w Dortmundzie. Od rana czuć zapach święta. Kibice BVB gotowi

Raków zdobył w tym sezonie ekstraklasy 74 punkty i ma aż 11 punktów przewagi nad Legią Warszawa. W ostatnim spotkaniu zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Wszystkie mecze 34. kolejki rozpoczną się w sobotę 27 maja o godzinie 17:30.