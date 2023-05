Kończy się sezon Ekstraklasy. Te spotkania warto obejrzeć! [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Raków Częstochowa zagwarantował już sobie mistrzostwo Polski. Wiemy też, że w europejskich pucharach zagra Legia Warszawa, Lech Poznań i Pogoń Szczecin. Z Ekstraklasy spadła Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Wciąż nie wiemy jednak, kto zdobędzie brązowy medal. W ostatniej kolejce poznamy również trzeciego spadkowicza. Koneserzy krajowego futbolu na pewno znajdą więc coś dla siebie.

Mecze o utrzymanie w Ekstraklasie. Drugi w historii mecz na YouTube

Zdecydowanie najciekawiej zapowiada się korespondencyjna walka o utrzymanie w Ekstraklasie. Oba zespoły, które są najbliżej spadku, czyli Wisła Płock i Śląsk Wrocław, grają na wyjeździe. Płocczanie mają przed sobą bardziej komfortowego rywala, bo zmierzą się z Cracovią, która jest w przeciętnej formie i już o nic nie gra. W trudniejszej sytuacji jest Śląsk Wrocław, który zagra na wyjeździe z Legią Warszawa. Warszawianie wprawdzie też już wiedzą, że zostali wicemistrzem kraju, ale będą chcieli godnie zakończyć sezon przed własną publicznością. Tym bardziej że na stadionie zjawi się komplet widzów, żeby pobić rekord średniej frekwencji.

Zagrożone spadkiem są też Korona Kielce i Stal Mielec. Szanse na taki rozwój sytuacji w ostatniej kolejce są dość niskie, ale nie można tego wykluczyć. Oba kluby na pewno się utrzymają jeżeli wygrają swoje mecze. Stal na swoim obiekcie zagra z Wartą Poznań, a Korona Kielce na wyjeździe zmierzy się z Widzewem Łódź. Mecz Widzewa z Koroną będzie drugim spotkaniem w historii Ekstraklasy, które Canal+ będzie emitować na swoim kanale YouTube.

Walka o trzecie miejsce w Ekstraklasie. Górą Pogoń, czy Lech?

Faworytem do zajęcia trzeciego miejsca jest Lech Poznań, który przed ostatnią kolejką ma jeden punkt przewagi nad Pogonią Szczecin. Oba rywalizujące o tę pozycję zespoły zagrają u siebie i oba nie mają najtrudniejszych rywali. Lech zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a Pogoń z Radomiakiem Radom. Jeżeli oba mecze zakończą się wygraną gospodarzy, to trzecie miejsce zajmie Lech Poznań. Różnica między trzecią a czwartą pozycją jest znacząca przede wszystkim ze względu na aspekt finansowy. To aż cztery miliony złotych różnicy.

Choć pozostałe mecze nie toczą się o wielką stawkę (co najwyżej o pieniądze za konkretne miejsce w Ekstraklasie), to kilka spotkań zapowiada się interesująco. Górnik Zabrze ze spadającą z ligi Miedzią Legnica powalczy o siódme z rzędu zwycięstwo w Ekstraklasie - nie dziwi więc, że Jan Urban doczekał się przedłużenia umowy. Raków Częstochowa starciem z Zagłębiem Lubin pożegna trenera Marka Papszuna, który po sezonie odejdzie z klubu, a Lechia Gdańsk w spotkaniu z Piastem Gliwice spróbuje odnieść swoje drugie zwycięstwo z rzędu. W tym sezonie piłkarzom z Gdańska taka sztuka udała się tylko dwa razy.

34. kolejka Ekstraklasy. Gdzie oglądać mecze? O której godzinie zaczyna się multiliga? [TRANSMISJA, STREAM ONLINE]

Mecze 34. kolejki Ekstraklasy zaplanowano na sobotę 27 maja o godzinie 17:30. Transmisję telewizyjną i internetową przeprowadzi Canal+. Rozpiska wszystkich spotkań wygląda następująco:

16:00 Multiliga+; Canal+ Sport

17:25 Raków Częstochowa – Zagłębie Lubin; Canal+ Premium

17:25 Lech Poznań – Jagiellonia Białystok; Canal+ Family

17:25 Widzew Łódź – Korona Kielce; Canal+ Now, YouTube Canal+ Sport

17:25 Pogoń Szczecin – Radomiak Radom; Canal+ Sport 5

17:25 Legia Warszawa – Śląsk Wrocław; Canal+ Sport 2

17:25 Miedź Legnica – Górnik Zabrze; Canal+ online

17:25 Piast Gliwice – Lechia Gdańsk; Canal+ online

17:25 Cracovia – Wisła Płock; Canal+ online

17:25 Stal Mielec – Warta Poznań; Canal+ online

