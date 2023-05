Niesamowity wynik Legii. Pobije rekord w ostatniej kolejce. Imponujący wynik

W ostatniej kolejce sezonu 2022/23 Legia Warszawa zmierzy się ze Śląskiem Wrocław. Nie jest to mecz o nic, bo choć Legia zagwarantowała już sobie wicemistrzostwo, to klub z Wrocławia wciąż walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Obecnie 16. miejsce w najwyższej polskiej klasie rozgrywkowej okupuje Wisła Płock, która o zapewnienie utrzymania będzie walczyć Krakowie. Start wszystkich meczów 34. kolejki zaplanowano na godzinę 17:30 w sobotę 27 maja.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia wciąż w grze o tytuł. Ogień na Bemowie!

Legia pobije swój rekord frekwencji. Pełen stadion na meczu ze Śląskiem

Dotychczasowy rekord średniej frekwencji na meczach Ekstraklasy Legii Warszawa wynosi 21 208 kibiców w sezonie 2015/16. Obecnie średnia frekwencja Legii w tym sezonie wynosi 21033 widzów. Klub ogłosił już, że na ostatni mecz w sezonie 2022/23 przeciwko Śląskowi sprzedał już wszystkie bilety na trybuny zwykłe - o godzinie 7:30 w sprzedaży było zaledwie 500 wejściówek na trybuny VIP. To oznacza, że na trybunach powinno zjawić się przynajmniej 31 000 fanów. Jeżeli taka liczba kibiców zjawi się na stadionie, to Legia zakończy sezon ze średnią frekwencją 21 619 osób. To ponad 400 osób więcej niż w najlepszym dotychczas sezonie 2015/16.

Emocje sięgają zenitu. Czas na ostateczne rozstrzygnięcia. Kto spadnie z ekstraklasy? [SCENARIUSZE]

Legia w tym sezonie przyciąga najwięcej fanów w Ekstraklasie. Za warszawskim klubem plasuje się Lech Poznań (19 588), Widzew Łódź (17 073), Pogoń Szczecin (17 073), Górnik Zabrze (14 618), Śląsk Wrocław (10 365) i Korona Kielce (10 065). To jedyne kluby, które w tym sezonie przekroczyły średnią frekwencję na poziomie 10 000 widzów. Najgorszą ma Warta Poznań. Na mecze poznańskiego klubu, który gra w Grodzisku Wielkopolskim, przychodzi średnio 2782 kibiców.

Średnia frekwencja rośnie. Szykuje się rekordowa kolejka

W tym sezonie na każdy mecz Ekstraklasy średnio przychodziło 9248 widzów. Rekordowa pod względem frekwencji była kolejka 11, w której na stadiony przyszło łącznie 108 158 kibiców. Jednak wszystko wskazuje na to, że ten wynik zostanie pobity - i to z dużą przewagą - w ostatniej kolejce sezonu. Domowe mecze zagrają Legia, Pogoń, Lech i Widzew, a więc cztery najlepsze kluby w tym sezonie pod względem średniej frekwencji.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wiadomo, co dalej z Janem Urbanem. To już oficjalnie. Co za historia

Dodatkowo na każdym z tych obiektów zapowiada się na komplet widzów. To oznacza, że tylko te cztery stadiony zapewnią Ekstraklasie łącznie około 113 000 kibiców na stadionach. Już ten wynik bije najlepszą kolejkę w tym sezonie o prawie 5000 osób. Jeżeli na pozostałych meczach zjawi się średnio taka sama liczba fanów, jaka dotychczas przychodziła na spotkania gospodarzy dzisiejszych spotkań, to łączna frekwencja za tę kolejkę wyniesie około 140 000 kibiców. To oznacza, że mecze Ekstraklasy w tym sezonie na żywo zobaczy prawie 2 900 000 osób.

*Dane o średnich frekwencjach w bieżącym sezonie pochodzą z portalu ekstrastats.pl