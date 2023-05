Wiadomo, co dalej z Janem Urbanem. To już oficjalnie. Co za historia

Górnik Zabrze zatrudnił Jana Urbana w 2021 r., by za rok go zwolnić, a kilka miesięcy temu przywrócić do pracy. Mimo burzliwej kadencji w klubie 61-latek zdecydował się na przedłużenie kontraktu, który będzie obowiązywał do czerwca 2025 r.

3 Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl