Zaskakujące kierunki transferu dla gwiazdy Ekstraklasy. Chce go mnóstwo klubów

Kajetan Szmyt w tym sezonie stał się jedną z największych gwiazd młodego pokolenia w Ekstraklasie. Dla Warty Poznań rozegrał 30 meczów, strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty, czym wzbudził zainteresowanie wielu klubów za granicą. Poznaniacy mogą zarobić na nim około miliona euro, a chętnych jest wielu. Przede wszystkim chodzi o kluby z Włoch i Stanów Zjednoczonych.

Kajetan Szmyt odejdzie z Warty Poznań? Włochy i MLS to potencjalne kierunki

Interia informuje, że największe zainteresowanie ofensywnym pomocnikiem wyrażają włoskie kluby. Głównie te z Serie B, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego. 20-latka obserwują m.in. Palermo i Como. Pierwszy z klubów chętnie wydaje na transfery duże pieniądze, ponieważ należy do Football City Group, czyli właścicieli Manchesteru City.

Sytuację Polaka bacznie obserwuje także Bari, które powalczy w barażach o awans do Serie A. Nawet w przypadku dostania się do wyższej klasy rozgrywkowej Szmyt miałby być poważną opcją transferową do kwoty około 1,5 miliona euro.

Szmytem interesują się nie tylko kluby z Włoch. Wśród chętnych wymienia się także ekipy z amerykańskiej MLS. Ofensywnego pomocnika poszukują m.in. w Nashvile SC, gdzie Polak mógłby zostać objęty specjalną zasadą dla zawodników do lat 22. Dzięki temu w jego kontrakcie nie obowiązywałby limit płacowy jako tzw. Designated Player.

Niewykluczone również, że pomocnik Warty mógłby dołączyć do innych Polaków w USA. Po Biało-Czerwonych chętnie sięgają w Charlotte FC, gdzie grają już Karol Świderski, Kamil Jóźwiak i Jan Sobociński. - Przydałby się typowy młody ofensywny pomocnik. Gra tego zespołu bez gracza o takim profilu zdecydowanie kuleje. W grę wchodzą też ewentualnie Toronto FC, CF Montreal i D.C. United - dodaje Katarzyna Przepiórka, specjalistka od MLS i prowadząca serwis AmerykańskaPiłka.pl.

Kajetan Szmyt 3 marca przedłużył kontrakt z Wartą Poznań do 2025 roku. Wydaje się jednak, że jeśli znajdzie się kupiec gotowy wyłożyć około miliona euro, to zawodnik odejdzie już tego lata. Wiodącymi cechami pomocnika są szybkość, drybling i łatwość wchodzenia w pojedynki z rywalami.