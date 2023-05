Stadion Rakowa nie do poznania. Tak będzie po pomocy od premiera Morawieckiego

Raków Częstochowa był bezkonkurencyjny w tym sezonie. Drużyna Marka Papszuna zdobyła pierwszy w historii tytuł mistrza Polski i to na trzy kolejki przed końcem rozgrywek. Największą bolączką klubu pozostaje jednak stadion, który pomieści zaledwie 5,5 tys. kibiców. Jeśli Raków zakwalifikowałby się do IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów bądź też do fazy grupowej innych europejskich pucharów, wówczas czekałyby go dalekie wyjazdy. Wszystko przez fakt, że obiekt przy Limanowskiego nie spełnia standardów UEFA. W uniknięciu takiego scenariusza chce pomóc premier Mateusz Morawiecki, który obiecał 40 mln zł na rozbudowę stadionu.

Nowy stadion Rakowa Częstochowa. Trybuna zachodnia głównym punktem inwestycji

Raków będzie starał się o uzyskanie najwyższej, czwartej kategorii UEFA dla swojego obiektu. W związku z tym musi zmodernizować go tak, by pomieścił około ośmiu tys. kibiców. Jak informował przewodniczący rady nadzorczej Rakowa Wojciech Cygan, władze planują jednak jeszcze bardziej rozbudować obiekt, by mogło na nim zasiąść około 15 tys. widzów. Nieco więcej szczegółów na temat tego, jak będzie wyglądał obiekt przy Limanowskiego po modernizacji, zdradziła "Gazeta Wyborcza".

Przebudowa obejmie przede wszystkim zachodnią i południową trybunę. Na pierwszej z nich może obecnie zasiąść około tysiąca kibiców. Po przebudowie ma ona pomieścić do czterech tys. kibiców, co oznacza, że będzie najprawdopodobniej największą trybuną na stadionie. Teraz miano to dzierży część wschodnia - trzy tys. miejsc. I jak wskazują media, to właśnie rozbudowa zachodniej infrastruktury będzie najważniejszych elementem inwestycji. Znajdzie się na niej też zaplecze tylko dla VIP-ów, dziennikarzy i kibiców.

Z kolei trybuna południowa w całości należy do kibiców gości i tak też zostanie po przebudowie. Zwiększona zostanie liczba krzesełek, co pozwoli zapewnić pięć procent miejsc dla przyjezdnych, czego wymaga UEFA. Stadion zwiększy też liczbę stanowisk komentatorskich - do 25.

Przed Rakowem ostatni mecz w sezonie

Jak donosi "Gazeta Wyborcza", obecnie cała inwestycja jest na etapie planowania. "Trwa ustalanie, na jakich zasadach trafią obiecane przez premiera środki - czy np. poprzez jeden z konkursów organizowanych przez ministerstwo sportu, czy w inny sposób" - czytamy. Natomiast gotowy jest już plan rozbudowy infrastruktury okołostadionowej. Chodzi o podgrzewane boiska treningowe, klubowe budynki i zaplecze, o czym informował Urząd Miasta.

Teraz przed Rakowem ostatni mecz tego sezonu. W nim zmierzy się z Zagłębiem Lubin. Starcie zaplanowano na sobotę 27 maja, na godzinę 17:30. O tej samej porze zostaną też przeprowadzone pozostałe starcia ekstraklasy, które wyłonią m.in. trzeciego spadkowicza i brązowego medalistę.