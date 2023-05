Piłkarz Lecha blisko odejścia. Niespodziewany kierunek. Wielki powrót po latach

Artur Sobiech zadebiutował w seniorskiej piłce w 2008 roku jako zawodnik Ruchu Chorzów. Tam spisywał się na tyle dobrze, że po dwóch latach trafił do Polonii Warszawa za około milion euro. Później wyjechał za granicę (z przerwą na pobyt w Lechii Gdańsk), a od lipca 2021 r. jest zawodnikiem Lecha Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Kulisy spotkania z Lewandowskim. "Bardzo mnie to uderzyło"

Artur Sobiech może przenieść się z Lecha Poznań do Ruchu Chorzów

W Poznaniu Sobiech gra sporadycznie, przez dwa sezony zaliczył 38 występów (cztery bramki, jedna asysta). Jego kontrakt wygasa z końcem czerwca i na razie niewiele wskazuje na to, aby miał zostać przedłużony.

Media: Transfer marzeń Polaka. Chce go klub z czołowej ligi

Z tej sytuacji chce skorzystać Ruch Chorzów, który według informacji Goal.pl rozważa pozyskanie byłego reprezentanta Polski na zasadzie wolnego transferu. Wiele zależy od tego, czy chorzowianom uda się wrócić do ekstraklasy. Jeśli w dwóch ostatnich kolejkach I ligi zdobędą minimum cztery punkty, zapewnią sobie co najmniej drugie miejsce w tabeli, a co za tym idzie awans.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sobiech byłby o dla Ruchu tyle ciekawą opcją, że w kadrze tej drużyny nie ma napastników z bogatym doświadczeniem w ekstraklasie. Daniel Szczepan, najlepszy strzelec zespołu, zaliczył w niej 15 występów w barwach Śląska Wrocław. Poza nim na tym szczeblu grali Michał Feliks i Szymon Kobusiński, tyle że obaj są tylko wypożyczeni do Chorzowa odpowiednio z Radomiaka Radom oraz Zagłębia Lubin.

Lewandowski oglądał klęskę Bayernu. I wrócił do tematu Haalanda. Króciutko

Artur Sobiech rozegrał 58 meczów w barwach Ruchu Chorzów. Zdobył w nich 15 bramek oraz zaliczył sześć asyst. W sezonie 2009/10 zajął z nim trzecie miejsce w ekstraklasie.