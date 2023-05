Czwarta siła LaLiga pod wrażeniem perełki Lecha Poznań. Wielka szansa

Środa przyniosła dobre wiadomości dla kibiców Lecha Poznań. W serii oficjalnych komunikatów "Kolejorz" poinformował o przedłużeniu umów z trzema zawodnikami - Filipem Szymczakiem, Barrym Douglasem oraz Filipem Dagerstalem. Chociaż teraźniejszość poznańskiego klubu jest zabezpieczona, to jak z przyszłością?

REKLAMA

Zobacz wideo W Barcelonie wszyscy już żyją przyszłym sezonem. "Dominuje jeden temat"

Dopiero go zwolnili z ekstraklasy, ale już może dostać pracę. Też w Polsce

Oskar Tomczyk znalazł się na radarze Realu Sociedad

Jak donosi portal WP SportoweFakty, blisko odejścia z klubu jest utalentowany napastnik, Oskar Tomczyk. 17-latek aktualnie znajduje się na mistrzostwach Europy U-17, na których młodzieżowa reprezentacja zapewniła sobie wyjście z grupy, a sam Tomczyk strzelił gola w wygranym 5:3 meczu z Węgrami.

Z informacji serwisu wynika, że napastnika chce sprowadzić Real Sociedad, który zajmuje aktualnie czwarte miejsce w lidze hiszpańskiej. Niewykluczone, że pogłoski o hiszpańskim klubie wzięły się z tego, że Tomczyka reprezentuje od niedawna agencja menedżerska Universal Twenty Two, z którą współpracują m.in. Luka Modrić, Emiliano Martinez czy Alexander Isak.

To właśnie ostatni z nich także grał w Realu Sociedad, który opuścił latem ubiegłego roku za 70 milionów euro, trafiając do Newcastle United.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Lech ma problem z głowy? Niespodziewane rozwiązanie ws. nowego napastnika

Napastnik trafił do Lecha w styczniu 2021 roku, podpisując trzyletni kontrakt. Ten za pół roku wygasa, co sprawia, że zawodnik może rozmawiać z innymi klubami, chociaż Lech Poznań zna potencjał Tomczyka i chciałby przedłużyć z nim umowę. Może to jednak nie wystarczyć w obliczu zainteresowania czołowego hiszpańskiego klubu, który słynie z rozwijania młodych talentów.

W obecnym sezonie Oskar Tomczyk występował zarówno w zespole U-19, jak i drugiej drużynie Lecha Poznań. W sumie w 18 występach strzelił siedem bramek. Z kolei w reprezentacji U-17 rozegrał 12 meczów, w których zdobył 12 bramek.