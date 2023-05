Dobre wieści dla kibiców z Poznania. Lech przedłużył umowy z trzema kluczowymi graczami

Dla ustępujących mistrzów Polski bieżący sezon był niezwykle udany w europejskich rozgrywkach. Lech dotarł do ćwierćfinału Ligi Konferencji Europy i był bardzo blisko wyeliminowania Fiorentiny. Ostatecznie pożegnał się z rozgrywkami po porażce 4:6 w dwumeczu. Nieco gorzej poznaniakom idzie na krajowym podwórku. Ligę zakończą na trzecim bądź czwartym miejscu, a z Pucharu Polski odpadli już w 1/16 finału. W Lechu wszyscy myślą już o kolejnym sezonie.

Lech Poznań przedłużył umowy trzech ważnych zawodników. Świetne wieści!

W środę klub z Poznania ogłosił przedłużenie współpracy z trzema zawodnikami. Jako pierwszy kontrakt przedłużył Filip Szymczak, który świetnie wyglądał szczególnie w meczach pucharowych. Nowa umowa 21-latka będzie obowiązywała do końca czerwca 2027 roku. Szymczak rozegrał dotychczas 58 spotkań w barwach Lecha i zdobył pięć bramek, a także zanotował cztery asysty.

Na dłużej w Poznaniu zostaje także Barry Douglas. Klub prolongował umowę z obrońcą o kolejne 12 miesięcy. To oznacza, że Szkot zostanie w stolicy Wielkopolski co najmniej do końca czerwca 2024 roku. "Kolejny rok razem. Mam nadzieję na wiele fantastycznych momentów" - napisał piłkarz na Twitterze. To druga przygoda Douglasa w "Kolejorzu". Najpierw występował w zespole w latach 2013-16, a później wrócił do Polski w 2021 roku. Ma na koncie 118 spotkań w poznańskiej drużynie.

Lech ogłosił także kontynuowanie współpracy z Filipem Dagerstalem. Szwed był przez ostatni rok wypożyczony z rosyjskiego Chimki i w Poznaniu zdecydowano się wykupić zawodnika. "Dagerstal podpisał nową umowę, na mocy której dołączył do Lecha już na stałe" - czytamy. 26-latek wystąpił łącznie w 31 spotkaniach Lecha.

W tabeli ekstraklasy ustępujący mistrz Polski zajmuje obecnie trzecie miejsce z jednopunktową przewagą nad Pogonią. W sobotę zespół Johna van den Broma zmierzy się z Jagiellonią Białystok, a Pogoń z Radomiakiem. Oba mecze rozpoczną się o 17:30.