Okazali wdzięczność Podolskiemu. Dostał, co chciał. Kibice stanęli na wysokości zadania

Lukas Podolski w sobotę był bohaterem Górnika Zabrze w meczu z Pogonią Szczecin. Najpierw wywalczył rzut karny, który na bramkę zamienił Szymon Włodarczyk, a w doliczonym czasie gry zapewnił swojej drużynie wygraną 2:1. Taki wynik znacznie pomógł Lechowi Poznań, który dzięki stracie punktów Pogoni wdarł się na trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy. Po meczu Podolski zapytał w mediach społecznościowych: "Halo, Lech Poznań. Mecz widzieliście w Zabrzu? Może dobre piwo i rogale na Śląsk?". Na reakcję nie trzeba było długo czekać.

Kibice Lecha Poznań już podziękowali Lukasowi Podolskiemu. Dostał to, czego chciał

Wpis Podolskiego wywołał wśród kibiców Lecha Poznań niemałe poruszenie i niezwykle szybką reakcję. Już we wtorek 23 maja Niemiec odebrał w Zabrzu nietypową przesyłkę, o czym jako pierwsi poinformowali sympatycy klubu z Poznania.

"Kibice Lecha Poznań w podziękowaniu na sportową postawę do samego końca przekazują Łukaszowi Podolskiemu to, co w Wielkopolsce najlepsze! Rogale Świętomarcińskie i piwo Lech Pils" - czytamy we wpisie. Widzimy także zdjęcia Podolskiego z prezentami, które otrzymał.

Niedługo później na oficjalnym profilu Górnika Zabrze pojawiły się osobiste podziękowania od adresata wysyłki. Film był odpowiedzią na oficjalny wpis Lecha Poznań, który pojawił się w mediach społecznościowych w poniedziałkowe popołudnie. "Hej Lukas Podolski, w sobotę nieźle pograliście, a gol w końcówce godny mistrza świata. Nam został jeszcze jeden krok do celu. Po meczu w Legnicy życzymy Wam miłego wypoczynku, a po powrocie do treningów sprawdzajcie pocztę" - czytaliśmy.

Podolski w wideo odpowiedział. "Dzień dobry, Kibice Lecha. Dziękuje za rogale, fajny prezent. Słowo to słowo. Powodzenia i do zobaczenia w nowym sezonie" - przekazał mistrz świata z 2014 roku.

Dzięki postawie Lukasa Podolskiego Lech Poznań ma wszystko w swoich rękach i w ostatniej kolejce Ekstraklasy będzie musiał zdobyć co najmniej tyle samo punktów, co Pogoń Szczecin, by utrzymać się na trzecim miejscu. Drużyna Johna van den Broma ma jeden punkt przewagi, a w niedzielę 27 maja zmierzy się na własnym stadionie z Jagiellonią Białystok.

Trzecie miejsce w lidze gwarantuje udział w kwalifikacjach Ligi Konferencji Europy, więc z pewnością Pogoń Szczecin nie odpuści. Zespół z Pomorza na własnym stadionie podejmie Radomiaka Radom.