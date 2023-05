Historyczny moment. Piłkarz z rocznika 2008 zadebiutował w Ekstraklasie

Warta Poznań z dużym spokojem zapewniła sobie utrzymanie w ekstraklasie, a dodatkowo wciąż jest w górnej połówce ligowej tabeli. Ostatnio jednak więcej mówi się o sytuacjach pozaboiskowych, a konkretniej powiązanych z budową nowego stadionu. Od momentu awansu do ekstraklasy Warta gra domowe mecze w Grodzisku Wielkopolskim, a władze Poznania nie mają zamiaru wykładać pieniędzy na nowy obiekt klubu. "Rolą miasta nie jest jednak budowanie stadionów, które kluby sprzedają potem deweloperom" - pisał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Przed końcem sezonu doszło jednak do historycznej rzeczy.

REKLAMA

Zobacz wideo Traktowanie sędziów? Listkiewicz nie kryje oburzenia

15-latek zagrał w meczu ekstraklasy. Był bliski pobicia rekordu sprzed 63 lat

O Jędrzeju Hanuszczaku piłkarska Polska mogła usłyszeć po raz pierwszy kilka dni temu, gdy Warta Poznań zgłosiła go do rozgrywek ekstraklasy. Pomocnik skończył 15 lat w marcu i w tym sezonie grał w drużynie z tej kategorii wiekowej w Centralnej Lidze Juniorów. - Widziałem go w meczach jego grupy wiekowej i bardzo się tam wyróżniał. Gdyby ktoś postronny zobaczył Jędrka na treningu pierwszego zespołu Warty, to nie pomyślałby, że 15-latek, chłopak z rocznika 2008, może prezentować się tak dobrze - mówił Rafał Grodzicki, menedżer ds. sportu, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Dawid Szulczek postanowił dać mu szansę w meczu Warty Poznań z Piastem Gliwice, gdy wszedł w 89. minucie za Adama Zrelaka. Tym samym został drugim najmłodszym piłkarzem w meczu polskiej ligi, bo w dniu spotkania z Piastem miał 15 lat i 60 dni. O trzy dni młodszy od niego był Janusz Sroka, który zagrał w meczu Cracovii w sezonie 59/60. - Cieszę się, że mogliśmy ostatnio wpuścić na boisko Wiktora Kamińskiego, a dzisiaj Jędrzeja Hanuszczaka, warto docenić ich pracę w pierwszym zespole oraz dobre wyniki w zespołach juniorskich - mówił trener Dawid Szulczek po meczu z Piastem.

- Na pewno towarzyszą mi niesamowite emocje, jestem bardzo zadowolony. Nie spodziewałem się tego, bo wynik i sam mecz był zacięty, a tutaj się udało. Miejmy nadzieję, że dostanę jeszcze szansę - mówił Hanuszczak po zakończonym meczu. Być może Dawid Szulczek da 15-latkowi kolejną szansę w ostatnim meczu sezonu, w którym Warta Poznań zagra ze Stalą Mielec. To spotkanie odbędzie się w sobotę 27 maja o godz. 17:30.