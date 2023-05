Najdroższy piłkarz w historii Rakowa zaatakowany przez prezesa klubu. "Tchórz"

Pod koniec stycznia Deian Sorescu trafił do Rakowa Częstochowa z Dinama Bukareszt za 700 tysięcy złotych, czym stał się najdroższym piłkarzem kupionym przez nowych mistrzów Polski. Przez rok gry zanotował 27 występów w barwach częstochowskiego klubu i nie potrafił się przez ten czas dopasować w pełni do filozofii gry Marka Papszuna. W styczniu bieżącego roku został wypożyczony do końca sezonu do rumuńskiego FCSB.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Kuszczak ocenia reprezentację Polski. Bezkompromisowa opinia

Asystent Goncalo Feio przerywa milczenie. "Już dłużej nie mogę"

FCSB to jeden z odwiecznych wrogów Dinama Bukarest i tuż po wypożyczeniu Sorescu był wyzywany od "zdrajców" przez sympatyków swojej byłej drużyny. - To mnie bardzo boli. Fani Dinama nie mogą pogodzić się z faktem, że będę grał w FCSB. Usłyszałem wiele gorzkich słów pod moim adresem, które nie są prawdą. Kompletnie nie spodziewałem się takiej reakcji - podkreślał w styczniu piłkarz w rozmowie z portalem Digisport.

Właściciel FCSB nie miał litości dla Deiana Sorescu i innych zawodników

Po odejściu do FCSB od razu wskoczył do pierwszego składu i rywalizował o mistrzostwo Rumunii z CFR Cluj oraz Farulem Constanta. W przedostatniej kolejce, która została rozegrana w minioną niedzielę, w grze o tytuł pozostało FCSB i Farul. Obie drużyny tego dnia spotkały się na boisku ekipy z Constanty. Chociaż FCSB prowadziło 2:0 po 17. minutach, to ostatecznie przegrało 2:3. Tym samym Farul odskoczył w tabeli na cztery punkty i zagwarantował sobie tytuł mistrzowski.

- Mistrzostwo zostało przegrane zeszłego wieczora i odpowiadają za to tak bezpłciowi i tchórzliwi gracze, jak Sorescu - grzmiał po meczu właściciel FCSB, Gigi Becali, cytowany przez digisport.ro. - Jest pięciu zawodników, którym kończą się kontrakty i zamierzają odejść, a my mamy dwa rozwiązania. Nadal nie jestem pewien, które wybrać.

- Ovidiu Popescu, któremu ufałem, uważałem, że ma charakter, uciekał przed piłką. Nie da się wygrać meczu, mając tylko dwóch lub trzech graczy z charakterem - dodawał Becali.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Szykuje się spadek z olbrzymim hukiem. Kibice z taczką pod stadionem. Wskazali winnych

Tym samym najprawdopodobniej Sorescu wróci latem do Rakowa i postara się przekonać do siebie nowego trenera, którym będzie Dawid Szwarga. W rumuńskim FCSB rozegrał 18 spotkań, w których strzelił dwie bramki.