Wieczysta Kraków idzie po piłkarza z ekstraklasy. Złożyła ofertę

Lechia Gdańsk spadła z ekstraklasy i drużynę czeka spora przebudowa. Wiadomo na pewno, że w pierwszej lidze w Biało-Zielonej koszulce nie wystąpią tacy zawodnicy jak Flavio Paixao, Łukasz Zwoliński czy Jakub Kałuziński. Po wygranym 1:0 meczu z Legią o rozstaniu z klubem poinformował też Rafał Pietrzak. Wieczysta Kraków ma zamiar to wykorzystać.

Wieczysta Kraków idzie po doświadczonego piłkarza. Jest już oferta

- Wczoraj dostałem oficjalną informację z klubu, że nie jest zainteresowany dalszą współpracą - przekazał Rafał Pietrzak w rozmowie z dziennikarzami po meczu z Legią. Piłkarz cytowany przez portal Lechia.net zaznaczył, że ma już kilka ofert. Interesują się nim drużyny z ekstraklasy, ale też niższych klas rozgrywkowych.

Jak donosi Dominik Pasternak z TVP Sport, jedną z ekip, która widziałaby u siebie 31-latka, jest Wieczysta Kraków. "Oferta została przedstawiona. Decyzja po stronie piłkarza" - czytamy na Twitterze dziennikarza.

Pietrzak to niezwykle doświadczony lewy obrońca, który ma za sobą także występy w reprezentacji Polski. W przeszłości występował m.in. w Zagłębiu Sosnowiec, Górniku Zabrze, Piaście Gliwice, Wiśle Kraków i Zagłębiu Lubin. W Lechii 31-latek występował od 2020 roku i rozegrał 99 spotkań.

Wieczysta Kraków na pięć kolejek przed końcem sezonu trzeciej ligi traci jeden punkt do liderującego KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Choć obie drużyny przegrały w miniony weekend, to walka o awans do drugiej ligi zapowiada się pasjonująco. Przypomnijmy, że promocję do wyższej klasy rozgrywkowej wywalczy najlepszy zespół w tabeli.