Media: Znakomite wieści dla Legii Warszawa. Kluczowi zawodnicy zostaną na dłużej

Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że Josue i Filip Mladenović w przyszłym sezonie nie będą zawodnikami Legii Warszawa. Portugalczyk i Serb to jedni z najlepszych zawodników w zespole Kosty Runjaicia, a ich umowy kończą się 30 czerwca tego roku.

W przypadku obu kluczowym czynnikiem miały być pieniądze. Mladenović już rok temu poinformował klub, że od stycznia będzie oczekiwał ostatniego wysokiego kontraktu w karierze, sugerując odejście z Legii. Josue miał zaś oczekiwać aż miliona euro rocznej pensji, bo byłoby zdecydowanie najwyższym kontraktem w klubie.

Wydawało się, że i Portugalczyk, i Serb zakończą przygodę z Legią. Chociaż Legia rozmawiała z Josue na temat nowego kontraktu, to przełomu nie było, a klub szukał też następcy swojego lidera. W kwestii Mladenovicia "Przegląd Sportowy" informował, że piłkarz podpisał nawet kontrakt z Panathinaikosem Ateny, który ważny byłby od 1 lipca. Wiadomo też, że latem na tę pozycję do Legii trafi z Rakowa Częstochowa Patryk Kun.

Josue i Mladenović zostaną w Legii?

W kwestii Josue i Mladenovicia nastąpił jednak niespodziewany zwrot. Jak poinformował portal Legia.net, warszawiacy są o krok od osiągnięcia porozumienia z oboma zawodnikami. "Po meczu z Jagiellonią Białystok, w sobotę, doszło do kolejnego spotkania menedżera Josue z władzami Legii i doszło do zbliżenia - obie strony były skłonne do ustępstw i dogadywania szczegółów. Potem doszło do kolejnych negocjacji i sytuacja jest na tyle obiecująca, że Legia znacznie wyhamowała rozmowy z potencjalnym następcą Josue" - czytamy na portalu.

I dalej: "Serb celował w wysoki kontrakt, być może ostatni w karierze. Wymarzona oferta jednak do tej pory nie nadeszła. Piłkarz ma kilka propozycji, w tym z Legii Warszawa, która jest jak na razie najlepszą. Jeśli w najbliższych dniach 'Mladen' nie otrzyma lepszej oferty, zbliżonej do tej wymarzonej pod kątem finansowym, to prawdopodobnie Serb podpisze nową umowę z Legią".

Mladenović trafił do Legii latem 2020 r. W klubie rozegrał 102 mecze, strzelił 15 goli, miał 22 asysty, zdobył z nim mistrzostwo i Puchar Polski. Josue zawodnikiem Legii został rok później. Tak samo jak Mladenović triumfował w Pucharze Polski, a w 80 meczach zdobył 18 bramek i miał 26 asyst.