Emocje sięgają zenitu. Czas na ostateczne rozstrzygnięcia. Kto spadnie z ekstraklasy? [SCENARIUSZE]

Miedź Legnica i Lechia Gdańsk były zdecydowanie najsłabszymi zespołami w tegorocznych rozgrywkach ekstraklasy. Obie drużyny już od dawna są pewne, że spadły z ligi, ponieważ mają kolejno 22 i 30 punktów. Na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce nie zagra również zespół, który na koniec sezonu zajmie 16. miejsce w tabeli. Tam na razie znajduje się Wisła Płock, ale Śląsk Wrocław i Korona Kielce nie mogą czuć się bezpiecznie. Niewielkie ryzyko spadku, ale mimo wszystko wyższe niż zero, dotyczy również Stali Mielec.

Kto spadnie z ekstraklasy? Wisła Płock, Śląsk Wrocław i Korona Kielce powalczą o wszystko. Obok nich Stal Mielec

Po 33. kolejce ekstraklasy doszło do zmian na dnie ligowej tabeli. Korona Kielce w piątek przegrała 0:3 z Lechem Poznań, a w niedzielę Śląsk Wrocław wygrał 4:2 z Miedzią Legnica i Wisła Płock uległa 1:2 Rakowowi Częstochowa. Sytuacja na dole tabeli jest ciekawa. Jej analizę tradycyjnie przedstawił portal 90minut.pl. Kto spadnie z ligi?

Kolejny mecz Ekstraklasy i znowu burza. I to ten sam sędzia. Ekspert nie ma wątpliwości

Na spadkowe miejsce spadła Wisła, która ma na koncie 37 punktów. Do Śląska i Korony traci po jednym punkcie. By utrzymać się w lidze, nie pozostaje jej nic innego, niż w ostatniej kolejce pokonać u siebie Cracovię i liczyć, że rywale nie wygrają swoich spotkań. Pozostania w ekstraklasie nie da jej nawet remis, ponieważ w bezpośrednich spotkaniach ze Śląskiem przegrała 1:3 i 1:2, a z Koroną wygrała 2:1 u siebie i przegrała 0:1 na wyjeździe. W przypadku równej liczby punktów i bramek w bezpośrednich starciach decyduje bilans bramek w całym sezonie. Gdyby Korona i Wisła miały po 38 punktów, to w lidze pozostaną kielczanie.

Niewiele, ale łatwiej mają piłkarze Śląska. Ci zajmują 15. miejsce i mają 38 punktów. Jeśli przegrają na wyjeździe z Legią Warszawa, to do utrzymania będą potrzebowali porażki Wisły. Podobnie w przypadku remisu, chociaż wtedy utrzymanie da im także remis ekipy z Płocka. Wrocławianie z Koroną remisowali 1:1 i przegrywali 1:3, więc w przypadku równej liczby punktów w lidze pozostaną kielczanie. Wygrana z Legią gwarantuje Śląskowi utrzymanie w lidze bez oglądania się na inne wyniki.

Koszmar Wisły w ostatnich 10 minutach! Stoją nad przepaścią. Spadek o krok [WIDEO]

Korona jest 14. w tabeli i ma tyle samo punktów, co Śląsk. W ostatniej kolejce zagra na wyjeździe z Widzewem Łódź i zwycięstwo z pewnością da jej utrzymanie. W przypadku remisu będzie musiała liczyć, że Wisła i Śląsk nie wygrają swoich spotkań. Jeśli wygrałby Płock, a Śląsk zremisował, to Korona również pozostanie w lidze. W przypadku porażki utrzymanie dadzą jej porażka drużyny z Wrocławia i nie więcej niż remis płocczan.

Spaść z ligi może również Stal Mielec, która jest na 14. miejscu w ligowej tabeli i zmierzy się z Wartą Poznań. Mielczanie pożegnają się z Ekstraklasą tylko w jednym wypadku - jeśli przegrają swój mecz, a wszyscy trzej rywale zanotują trzy punkty.

Scenariuszy utrzymania dla każdego z zespołów jest więc wiele. Każdy z nich z pewnością musi powalczyć o wygranie swojego spotkania w 34. kolejce ekstraklasy. Ta zostanie rozegrana już w sobotę 27 maja o godzinie 17:30.

Scenariusze spadku z Ekstraklasy:

Wisła Płock spadnie, jeśli:

przegra

zremisuje, a Korona nie przegra

Korona i Śląsk wygrają, a Stal nie przegra

Śląsk Wrocław spadnie, jeśli:

przegra, a Wisła wygra

zremisuje, Wisła wygra, a Korona przegra

Korona Kielce spadnie, jeśli:

Przegra, a Śląsk i Wisła nie przegrają

zremisuje, a Śląsk i Wisła wygrają

Stal Mielec spadnie, jeśli:

przegra, a Wisła, Śląsk i Korona wygrają

Mecze decydujące o utrzymaniu w ekstraklasie: