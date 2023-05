Szykuje się spadek z olbrzymim hukiem. Kibice z taczką pod stadionem. Wskazali winnych

A spadek jest naprawdę blisko. Pokazuje to tabela, w której Wisła Płock po porażce z 1:2 z Rakowem Częstochowa spadła do strefy spadkowej. Ale więcej o beznadziei kolejkę przed końcem mówią miny piłkarzy - tych rezerwowych, którzy po ostatnim gwizdku wciąż głęboko siedzieli w fotelach, jakby w ogóle nie usłyszeli, że mecz się skończył, a także tych, którzy byli na boisku - kilku z nich upadło na murawę, kilku innych ukryło twarze w dłoniach. Na pozostałych malowały się smutek i rozczarowanie. Złość? Jej było najmniej.

REKLAMA

Zobacz wideo Sposób na patologię w polskiej piłce

To może być spadek z olbrzymim hukiem. Jeszcze w marcu Wisła Płock była w górnej ósemce

Kto nie miał czasu zapoznać się z całym sezonem Wisły, może potraktować ten mecz z Rakowem jako dobre streszczenie: bardzo udany początek, asysta Dominika Furmana i gol Łukasza Sekulskiego, kilkanaście obiecujących minut, dość szczęśliwe prowadzenie do przerwy, a później coraz gorsza gra i coraz więcej błędów. Długo jednak - bez konsekwencji. Jeszcze w 80. minucie - prowadzenie, które właściwie wypisywało Wisłę z walki o utrzymanie. Dopiero na ostatniej prostej doszło do spektakularnej wywrotki - dwa gole Władysława Koczerhina w pięć minut zepchnęły Wisłę w przepaść.

Specjalne spotkanie Lewandowskiego. Trwało blisko cztery godziny

A teraz spójrzmy szerzej: po 8. kolejce Wisła Płock była liderem ekstraklasy. Gdy zaczynał się mundial w Katarze, zajmowała 6. miejsce. Jeszcze w połowie marca była w górnej ósemce, a teraz - przed ostatnim meczem sezonu - jest w strefie spadkowej. Wpadła do niej pierwszy raz. Akurat kolejkę przed końcem sezonu, mając w perspektywie wyjazdowy mecz z Cracovią, którego nie wystarczy wygrać, ale trzeba jeszcze liczyć, że Korona Kielce lub Śląsk Wrocław przegrają swoje mecze. Niby to możliwe, ale patrząc na postawę Wisły, która mając nóż na gardle, w ostatnich dwóch meczach wypuszcza prowadzenie, a ostatni raz wygrała 8 kwietnia, trudno w to uwierzyć.

Nie ma niewinnych. Zawiódł były trener, ale piłkarze i władze też

Kuriozalnie brzmią dziś słowa Dominika Furmana wypowiedziane pod koniec sierpnia po fantastycznym początku sezonu, że porażka, która w końcu się przytrafi, na pewno nie zburzy wszystkiego, co zostało wypracowane. Pojechaliśmy wtedy do Płocka, by z bliska przyjrzeć się klubowi, który po sześciu kolejkach miał 16 pkt w tabeli i po cichu liczył, że przed nim sezon, w którym wedrze się do europejskich pucharów. To była sielanka: w trenerze Pavolu Stano widzieli w Płocku mesjasza, w Davo - ściągniętym z drugiej ligi hiszpańskiej - przyszłego króla strzelców, a w Rafale Wolskim, Dominiku Furmanie i Mateuszu Szwochu najbardziej kreatywny środek pola w lidze. Trener pracował od świtu do zmierzchu i podobnego poświęcenia wymagał od wszystkich dookoła. Podnosił standardy - tu suplementacja, tam dodatkowe zajęcia z fizjoterapeutą, a w siłowni nowe maszyny. Rósł stadion i rósł zespół. Na pierwszy rzut oka wszystko wydawało się współgrać - piłkarze chwalili trenera, trener nawet po zwycięstwach powtarzał piłkarzom, że wciąż lepiej niż w meczach prezentują się na treningach. Miał dowody: większą liczbę sprintów czy nagrane z drona perfekcyjne akcje. Wierzyli mu i zakładali, że będą wygrywać kolejne mecze, mimo że rywale zaczną się do nich lepiej przygotowywać. Nie wyszło. W kolejnych 27 meczach Wisła zdobyła 21 punktów na 81 możliwych. Powoli osuwała się w tabeli, większości obserwatorów długo to umykało, aż na wiosnę padł na nią blady strach.

Wielki powrót po upadku polskiego klubu. Zajęło im to 10 lat. "Pospolite ruszenie"

Czasem w takich przypadkach chcemy wskazać winnego. W przypadku Wisły Płock nie sposób powiedzieć, kto jest bez winy. Piłkarze? Trudno o jednego, który grałby na miarę potencjału. Doświadczeni - 37-letni Jakub Rzeźniczak, 36-letni Piotr Tomasik, 33-letni Sekulski, 31-letni Dominik Furman, 31-letni Wolski, 30-letni Mateusz Szwoch - nie dodają zespołowi spokoju ani nie chwytają za lejce, gdy nie idzie. Młodzi? Nie naciskają. Przeciętniacy? Takich akurat w kadrze nie brakuje.

I tu powinien uderzyć się w pierś dyrektor sportowy Paweł Magdoń, u którego na każdy udany transfer przypada przynajmniej jedno kompletne pudło. Davo, wygrzebanego z drugiej ligi hiszpańskiej, już w klubie nie ma. Strzelił 9 goli, miał 3 asysty, ale odszedł w ostatnim dniu zimowego okna za 600 tys. euro, byle klub pozyskał środki na bieżące funkcjonowanie. Z podobnych powodów odeszli też Rasak, Michalski i Krywciuk. Żaden z zimowych transferów realnie nie wzmocnił drużyny, a w dodatku w połowie marca kontuzji nabawił się Kristian Vallo. Kilku zawodników - Gono, Kvocera, Suleka - polecił były trener Pavol Stano, który z racji pochodzenia miał prześwietlony słowacki rynek. Magdoń mu zaufał. Niesłusznie.

Zaufanie do trenera - w Wiśle wręcz przesadne - jest kolejną zresztą przyczyną tego kryzysu. Jak ujawniło Weszło, gdy zespół przegrywał, w klubie chcieli pójść pod prąd i zamiast rozglądać się za następcą, zaproponować Stano nowy kontrakt, mimo że aktualny obowiązywał jeszcze przez półtora roku - do czerwca 2024 r. Przymykano oko na to, że Stano nie proponuje niczego nowego, wciąż chce grać ambitnie, choć od miesięcy nie prowadzi to do zwycięstw. Na planach i zapewnieniach, że trener ma pełne zaufanie jednak się skończyło i po porażce ze Śląskiem Wrocław Stano został zwolniony. W jego miejsce Tomasz Marzec ściągnął Marka Saganowskiego, dotychczas prowadzącego tylko drugoligowe zespoły. Na rynku nie było wielu trenerów równie odważnych lub zdesperowanych, by przyjąć ofertę od zespołu bijącego się o utrzymanie, który w perspektywie ma mecz z nowym mistrzem Polski. Saganowski nie miał wiele do stracenia. Ofertę przyjął, przeprowadził trzy treningi i ten mecz przegrał. On akurat jeszcze przejawiał nadzieję, że kolejny - z Cracovią - uda się wygrać.

Koszmar Wisły w ostatnich 10 minutach! Stoją nad przepaścią. Spadek o krok [WIDEO]

Do samego prezesa uwag też jest sporo. Już miesiąc temu kibice Wisły pojawili się pod siedzibą klubu, postawili przed nią metalową taczkę i zaproponowali, że wywiozą na niej nie tylko Magdonia, ale też mającego poparcie w miejskim ratuszu Marca.

Jego posada na razie wydaje się bezpieczna, mimo że Wisła (choć wspierana przez PKN Orlen i miejskie spółki) ma problemy finansowe i co roku notuje kilkumilionowe straty. Spadek do I ligi na pewno ich nie rozwiąże.